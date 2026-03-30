Azúcar, carnes y bebidas, los productos que más aumentaron en los supermercados sanjuaninos

En pocas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el nuevo dato de inflación correspondiente a marzo. Antes de la publicación oficial, referentes del sector supermercadista de la provincia indicaron cuáles fueron los productos con mayores subas en San Juan.

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Alberto Olivera, referente empresarial de la provincia, contó a Tiempo de San Juan que las grandes alzas de precios afectaron mayormente a bienes relacionados con la alimentación. Detalló que el azúcar, las carnes, las bebidas y algunos artículos de limpieza presentaron subas de entre un 5% y un 10%.

En tanto, los elementos vinculados al sector de ferretería no experimentaron un incremento tan exponencial, aunque presentaron variaciones. De esta manera, indicó que tuvieron un aumento del 2% en marzo; lo mismo ocurrió con artículos de bazar, electrónica y muebles, que registraron una suba similar.

Cabe destacar que estos movimientos en los valores se deben, en gran parte, al aumento del precio de los combustibles, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente entre Israel e Irán (con la participación de Estados Unidos). El país persa ha llevado a cabo políticas de bloqueo en el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial, impactando en los valores de los hidrocarburos a nivel global.

Se estima una inflación cercana al 3%

La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cerca del 3%, de acuerdo con los informes preliminares de consultoras privadas. Incluso no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% registrado en enero y febrero.

“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0,8% en la tercera semana de marzo para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan lácteos (+1,4%) y verdulería (-0,5%). Las últimas cuatro semanas acumulan un 3,5%”, señaló la consultora Econviews.

Por su parte, para EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, “con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.

La firma sostuvo que, si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de educación (12%) e indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles.