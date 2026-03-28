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Economía

La inflación toma impulso y podría superar el 3%: los factores detrás del repunte

Indicadores recientes muestran una aceleración de precios impulsada por cuestiones estacionales y presiones externas, en un contexto de cambios en la política monetaria.

Por Agencia NA
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Durante los últimos días, la dinámica inflacionaria volvió a encender señales de alerta. Los relevamientos de alta frecuencia evidencian un aumento en el ritmo de los precios, lo que anticipa que el dato de marzo podría ubicarse por encima del 3%.

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Una parte de esta suba responde a cuestiones típicas de la época del año, como el impacto del inicio del calendario escolar, que suele presionar sobre distintos rubros. Sin embargo, detrás de este movimiento también aparecen factores más persistentes, entre ellos el efecto rezagado del conflicto en Irán, según un informe de Adcap Grupo Financiero.

En ese sentido, uno de los puntos clave es el incremento en los combustibles: los precios de la nafta ya acumulan una suba cercana al 20% desde el inicio de las tensiones, y todavía habría margen para nuevos ajustes de alrededor del 15% para equipararse con valores internacionales.

A la par de este escenario, se produjeron novedades en el frente monetario y cambiario. El Banco Central, con nuevas autoridades, dispuso una baja de cinco puntos porcentuales en los encajes bancarios, una medida que ya estaba contemplada en el esquema delineado meses atrás. Esta decisión apunta a liberar liquidez y consolidar un esquema que recupere referencias clásicas del mercado.

En concreto, la estrategia oficial combina la intención de reconstruir un ancla monetaria —a partir de un mercado de dinero más activo y tasas de referencia en torno al 20%— con la búsqueda de sostener la estabilidad cambiaria. Este equilibrio se apoya en un menor nivel de importaciones, una mayor oferta de divisas proveniente de emisiones tanto corporativas como provinciales, y una paulatina reducción en la dolarización de carteras.

En paralelo, el Tesoro sumó una alternativa para captar dólares mediante el bono AO28, que según estimaciones privadas ofrecería rendimientos cercanos al 8,9% en moneda local. Para inversores del exterior, esa tasa podría escalar por encima del 10% considerando ciertos ajustes.

En este contexto de tipo de cambio estable y apreciación del peso, los instrumentos en moneda local continuaron mostrando un mejor desempeño respecto de los activos en dólares, con diferencias que alcanzan hasta el 21%. Dentro de este universo, los bonos atados a la inflación lideraron las ganancias en las últimas semanas.

Tras este recorrido, desde Adcap sugieren tomar ganancias en posiciones en pesos y redireccionar inversiones hacia bonos en dólares de corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad del escenario internacional.

En cuanto a las colocaciones en moneda local, aunque persiste cierta cautela para asumir plazos más largos, la evolución reciente de la inflación sugiere que la curva de bonos ajustados por CER podría seguir inclinándose. Solo en el tramo medio se detectan oportunidades de mejora, con algunos títulos que aún conservan potencial.

Por último, la estabilización del mercado monetario llevó a tasas como la TAMAR a niveles históricamente bajos, lo que explica el rezago de los bonos duales frente a los indexados por inflación. En ese marco, los analistas mantienen la atención sobre el bono dual TTD26, que podría ofrecer oportunidades atractivas tras los recientes cambios en los encajes.

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