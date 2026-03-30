Agostina Páez podrá volver a Argentina con una caución: ¿Cuánto pagará?

Se esperaba que la justicia brasilera usea el caso de Agostina Páez como terstigo de la dureza con la que se enfrentaría el racismo, pewor la caución dictaminada terminó siendo mucho menor que loq ue se había especulado.

Giro en la causa La Argentina juzgada en Brasil por racismo deberá demorar el regreso al país hasta que se conozca el fallo definitivo

La fianza que le pemitirá a la abogada argentina imputada por "Injuria Racial" es de apenas 18.000 dólares. Lo confirmó Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, al tiempo que precisó que el juez del caso aceptó el habeas corpus.