Agostina Páez podrá volver a Argentina con una caución: ¿Cuánto pagará?

Se esperaba que la justicia brasilera usea el caso de Agostina Páez como terstigo de la dureza con la que se enfrentaría el racismo, pewor la caución dictaminada terminó siendo mucho menor que loq ue se había especulado.
lunes 30 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La fianza que deberá pagar en Brasil Agostina Páez para regresar a nuestor país, tras ser imputada por racismo, es mucho menor que lo que se esperaba.
Se esperaba que la justicia brasilera usea el caso de Agostina Páez como terstigo de la dureza con la que se enfrentaría el racismo, pewor la caución dictaminada terminó siendo mucho menor que loq ue se había especulado.
La fianza que le pemitirá a la abogada argentina imputada por "Injuria Racial" es de apenas 18.000 dólares. Lo confirmó Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, al tiempo que precisó que el juez del caso aceptó el habeas corpus.