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Convicción

Kicillof: El fallo por YPF "pone las cosas en su lugar"

En confrerencia de prensa, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al fallo favorable por la estatización de YPF.

Por Agencia NA
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa en la mañana de hoy, en la que celebró que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revirtió la condena por 16.000 millones de dólares contra Argentina por la expropiación de YPF: “Este fallo pone las cosas en su lugar”, manifestó.

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En compañía del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el mandatario provincial utilizó el habitual encuentro de los lunes con la prensa para ratificar su postura sobre la nacionalización de la petrolera en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y remarcó que fue una “decisión soberana y estratégica” y que actuó conforme a la Constitución Nacional.

“Llamo al Gobierno Nacional a que cuide el bolsillo de la gente. Que YPF sea nacional sirve, entre otras cosas, para tener una política en torno al precio interno de los combustibles. Ahora es total responsabilidad de la administración de (Javier) Milei seguir defendiendo a la Argentina como corresponde si hay una nueva instancia, si es que insisten los demandantes”, explicó.

En la misma línea, sostuvo que el Presidente debería “pedir perdón” por haber apoyado la postura de los fondos buitre y por “utilizar el juicio con fines electorales”. Asimismo, reafirmó que YPF es clave para el desarrollo nacional y acusó al Presidente de “no entender” el objetivo de que la pretrolera permanezca en manos del Estado .

Respecto a la postura que mantiene el Gobierno Nacional acerca de las privatizaciones, calificó de “riesgoso” que el oficialismo “le dé la razón a quienes buscaban quedarse con los activos de la empresa” y recordó que esas decisiones, durante los años ’90 y bajo los dos mandatos de Carlos Menem, “fueron una calamidad” para el país.

Para finalizar, el gobernador enfatizó que los argumentos de la defensa argentina siempre fueron consistentes y que el resultado judicial desmiente “años de mentiras” impulsadas por sectores de la oposición. Paralelamente, remarcó que la expropiación de YPF se hizo “a través de una ley” que se votó por “amplia mayoría” en el Congreso Nacional,”con la excepción de los representantes del PRO que se opusieron”: “Al igual que Milei, creen que todo debe privatizarse para funcionar mejor”.

“Una vez que recuperamos las acciones, un accionista minoritario que había contraído una serie de créditos fue a la quiebra. Ahí apareció un fondo buitre que inició un proceso legal, pretendiendo hacer valer el estatuto de la empresa por sobre la Ley y la Constitución Nacional. Luego de tantos años, el agradecimiento debe ir, antes que nada, al estudio de abogados que se contrató, que tuvo la estrategia correcta y sostuvo los argumentos frente al fallo negativo en primera instancia. Y también a los países que apoyaron a la Argentina desde el inicio”, concluyó Kicillof.

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