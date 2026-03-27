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Agenda cargada

Finde a puro alto rendimiento con presencia sanjuanina en todo el país y el exterior

Del 27 al 29 de marzo, atletas y equipos de San Juan dirán presente en competencias de trail, vóley, automovilismo, BMX y básquet, con actividad en Argentina, Estados Unidos y Guatemala.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan vuelve a tener protagonismo en múltiples disciplinas durante un fin de semana cargado de acción, con representantes locales compitiendo tanto a nivel nacional como internacional. Desde las sierras cordobesas hasta pistas de BMX en Centroamérica, pasando por el automovilismo y las ligas profesionales, la agenda deportiva promete.

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Trail: desafíos de montaña en Córdoba y Valle Fértil

En Córdoba, Verónica Wittke y Daniel Treu afrontarán uno de los desafíos más exigentes del trail argentino: los 45K del Run Altas Cumbres. Con largada el sábado a las 5 desde el Polideportivo Municipal de Villa Cura Brochero, el recorrido combina senderos técnicos, ascensos prolongados y descensos intensos, ideal para corredores experimentados.

Por su parte, en Valle Fértil se vivirá una fiesta del trail con el “Trail bajo la luna”, que reunirá a unos 150 corredores. Entre los destacados aparecen Andrea Názara, Yoel Giménez, Jesús Muñoz, Leonel Lanza y Lucas Vargas.

La actividad será el sábado 28, con largadas desde las 18 para distancias de 30K y 21K, mientras que 10K y 5K partirán a las 19:40, cerrando con la categoría Kids.

Vóley: Candelaria Herrera en la liga estadounidense

La sanjuanina Candelaria Herrera será protagonista en Estados Unidos con su equipo Nebraska, que enfrentará a Salt Lake por la Liga One. El encuentro se disputará el sábado a las 18:30 en el Baxter Arena de Omaha y podrá verse por ESPN+.

Automovilismo: Tobías Martínez corre en Neuquén

El piloto sanjuanino Tobías Martínez dirá presente en la tercera fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, escenario que recibirá a “La Máxima” por decimoquinta vez.

Martínez llega ubicado en el puesto 12 del campeonato con 46 puntos, en un certamen liderado por Jonatan Castellano. La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo se disputarán las series y la final desde las 14.

Bicicross: los Crifó, presentes en Guatemala

Agustina y Lucas Crifó representarán a Argentina en el inicio de la Copa Latinoamericana 2026 de BMX. La competencia se desarrollará en la pista internacional de Finca Malena, en Villa Nueva, Guatemala, con fechas el sábado 28 y domingo 29.

Básquet: Nesman juega en Corrientes

En básquet, el alero sanjuanino Santiago Nesman tendrá acción este viernes a las 21:30, cuando Jujuy Básquet visite a Comunicaciones de Mercedes en el estadio El Plateado.

Ambos equipos llegan igualados con 48 puntos en 31 partidos y comparten el séptimo puesto en la Liga Argentina, en una tabla que lidera Amancay de La Rioja.

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