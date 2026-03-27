Hombre desaparecido en Chimbas: todavía no dan con él y desde la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis

Adolfo Aníbal Rivero (64), el vecino del barrio Natania XIII de Chimbas , sigue sin aparecer. Han pasado cuatro días y no hay noticias sobre su paradero. De igual manera, el fiscal José Plaza y el ayudante fiscal Jorge Sánchez , de la mencionada unidad judicial, han recolectado una gran cantidad de información y manifestaron que no descartan ninguna hipótesis.

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Fuentes del caso informaron que Rivero padece esquizofrenia y tiene problemas de alcoholismo. Además, dijeron que el ciudadano convivía en su vivienda con diferentes personas.

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Entre los datos recabados trascendió que el 21 de marzo -dos días antes de su desaparición- Rivero había tenido una discusión con un hombre al que antes le daba asilo. No habría sido violenta, pero el desaparecido se negó a que regresara.

La denuncia por el paradero de Rivero se hizo dos días después; un "sobrino de corazón" dio a conocer esta situación el 25 de marzo.

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Ante este escenario, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea investigativa y en las últimas horas ha solicitado más presencia policial en la zona. En la mañana de este viernes se sumó personal de la Sección Canes de la Policía de San Juan y otras brigadas. La búsqueda se centró en las inmediaciones de un descampado cerca del barrio Natania XIII.