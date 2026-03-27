Hombre desaparecido en Chimbas: todavía no dan con él y desde la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis
El damnificado desapareció el 23 de marzo y desde su entorno indicaron que mantuvo una discusión con un hombre que lo cuidaba días antes de su extravío. Los rastrillajes no cesan y, en la mañana de este viernes, el fiscal del caso, José Plaza (UFI Genérica), estuvo presente en el lugar.
Adolfo Aníbal Rivero (64), el vecino del barrio Natania XIII de Chimbas, sigue sin aparecer. Han pasado cuatro días y no hay noticias sobre su paradero. De igual manera, el fiscal José Plaza y el ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la mencionada unidad judicial, han recolectado una gran cantidad de información y manifestaron que no descartan ninguna hipótesis.
Fuentes del caso informaron que Rivero padece esquizofrenia y tiene problemas de alcoholismo. Además, dijeron que el ciudadano convivía en su vivienda con diferentes personas.
Entre los datos recabados trascendió que el 21 de marzo -dos días antes de su desaparición- Rivero había tenido una discusión con un hombre al que antes le daba asilo. No habría sido violenta, pero el desaparecido se negó a que regresara.
La denuncia por el paradero de Rivero se hizo dos días después; un "sobrino de corazón" dio a conocer esta situación el 25 de marzo.
Ante este escenario, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea investigativa y en las últimas horas ha solicitado más presencia policial en la zona. En la mañana de este viernes se sumó personal de la Sección Canes de la Policía de San Juan y otras brigadas. La búsqueda se centró en las inmediaciones de un descampado cerca del barrio Natania XIII.