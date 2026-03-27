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Competencia

Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA: qué selección la pasó

Tras la jornada del jueves de Repechajes y amistosos, la Albiceleste dejó de ser el segundo mejor combinado nacional del mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La última actualización del Ranking FIFA trajo un cambio importante en la parte alta de la tabla: la Selección Argentina descendió un escalón y quedó tercera. Sin haber jugado aún en esta ventana, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superado por una potencia europea.

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El movimiento clave lo protagonizó Francia, que logró un triunfo relevante frente a Brasil en un amistoso por 2-1. Ese resultado le permitió sumar 3.96 puntos y alcanzar las 1873.96 unidades, superando por un margen mínimo al conjunto albiceleste.

El elenco nacional, en tanto, quedó con 1873.33 puntos y perdió el segundo lugar en la clasificación. Ahora se ubica detrás de España, que lidera, y del combinado francés, que se metió como escolta tras su última presentación. Brasil también sufrió consecuencias tras la derrota, ya que retrocedió una posición en el ranking. El seleccionado sudamericano cayó al sexto puesto, en un movimiento que modificó parte del mapa entre los diez mejores.

Ese lugar fue aprovechado por Portugal, que logró escalar hasta la quinta ubicación. El conjunto europeo capitalizó la caída del Scratch y se metió entre los cinco primeros del listado mundial. En el resto del top 10 no hubo cambios significativos, con varias selecciones manteniendo su lugar. Inglaterra continúa cuarta, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania se sostienen entre el séptimo y el décimo puesto.

Más abajo en la tabla, Chile fue el equipo sudamericano con mayor crecimiento en esta actualización. Tras vencer a Cabo Verde en un amistoso, el seleccionado trasandino subió tres posiciones y ahora se ubica en el puesto 52. Sin embargo, el ranking definitivo se conocerá una vez termine la fecha FIFA, con todos los partidos disputados.

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