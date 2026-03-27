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En La Bombonera

Con el Mundial en el horizonte, la Selección Argentina se enfrenta con Mauritania

La “Albiceleste” juega sus últimos dos partidos antes del inicio de la cita mundialista contra un poco conocido elenco africano

Por Agencia NA
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La Selección Argentina se enfrentará este viernes con su par de Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de Telefe.

Originalmente, la Argentina se iba a enfrentar con España en la Finalissima, que es el torneo que enfrenta a los campeones de América y de Europa. Sin embargo, como el partido se iba a llevar a cabo en Qatar finalmente fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones para que se dispute en una nueva sede.

Fue por esto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) primero organizó un amistoso con Guatemala para este 27 de marzo, pero tampoco se pudo concretar porque la selección del país centroamericano tenía programado un partido en Italia y la FIFA prohíbe jugar durante una ventana internacional en dos continentes distintos.

De esta manera, la AFA pudo acordar sobre la hora estos amistosos frente a Mauritania y Zambia, que son dos selecciones de tercer orden que se encuentran en el puesto número 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente.

Los de esta ventana internacional serán los últimos dos partidos de la Selección argentina antes del Mundial 2026, donde se enfrentará en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el armado del 11 titular. Una pasa por el arco, ya que podría darle minutos a Gerónimo Rulli en lugar de Emiliano Martínez. Además, pelean por el lateral izquierdo de la defensa Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que en la delantera aún no está definido si el compañero de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Mauritania
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: a confirmar
  • Hora: 20:15. TV: Telefe

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd; Maata Magassa, Sidi Yacoub, Moctar El Hacen; Mamadou Sy, Idrissa Thiam, Sidi Bouna Amar. DT: Aritz López Garay.

FUENTE: Agencia NA

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