viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Me lo entregaron en pedacitos": el dolor de la madre de Diego Andreoni tras el veredicto judicial

Silvia Marinatto expresó su angustia tras la condena de 12 años al único acusado y cuestionó la absolución de uno de los imputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
veredicto por el asesinato en una cancha de rivadavia: condena de 12 anos para el unico acusado
Resolución

Veredicto por el asesinato en una cancha de Rivadavia: condena de 12 años para el único acusado
juicio por el asesinato de diego andreoni: pidieron la absolucion para uno de los acusados
Crimen en una cancha

Juicio por el asesinato de Diego Andreoni: pidieron la absolución para uno de los acusados

“Esperaba mucho más. Me imaginaba los dos cómplices, porque los dos han andado para todos lados. No me imaginé 12. Pensaba cadena perpetua para los dos cómplices porque se la han gastado”, sostuvo la mujer, visiblemente afectada.

image
Diego Andreoni

Diego Andreoni

El fallo judicial se conoció en una fecha especialmente sensible para la familia. “Hoy cumple un año mi hijo. El 15 de marzo fue a donde fue a disfrutar un partido de fútbol y no lo vimos más. Y hoy 27 falleció mi hijo”, recordó, en medio del dolor.

En ese contexto, Marinatto también se refirió a la absolución de uno de los implicados: “Ellos, mamá, lo va a tener a su hijo, pero yo no lo tengo más, a mi hijo”. Y agregó: “El que no ha perdido un hijo, no sabe lo que se siente de corazón perder un hijo. No hay con qué reemplazarlo”.

La mujer remarcó el vacío que dejó la pérdida en toda la familia. “¿Qué le explico yo el día de mañana a sus nietos, a mi nieta de 8 años? Me quedan tres hijos, mis nueras y mis tres nietos, pero el dolor no se va”, expresó.

Sobre lo ocurrido aquella noche, insistió en que su hijo no tuvo participación en el conflicto. “Él ha ido a disfrutar el partido, no ha tenido el quilombo, lo habrá visto de lejos. Se la ligó de arriba, porque él estaba por otro lado”, afirmó.

Además, cuestionó con dureza a los agresores: “A la cancha no han ido a disfrutar un partido, han ido a matar, porque a mi hijo lo mataron. Me lo entregaron en pedacitos”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, volvió a marcar su decepción con la sentencia: “Pensaba más, pensaba que le den cadena perpetua, porque es un daño muy grande lo que ha hecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037525823255621881&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Crimen en una cancha de fútbol en Rivadavia: uno de los acusados se desligó del hecho

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

Detuvieron a un prófugo del Penal que cumplía condena por robo agravado

Recuperaron en Chimbas una moto robada en Capital y detuvieron a un sospechoso

Un hombre totalmente perturbado destrozó la casa de su hermana y un patrullero en Capital

Meten preso a un vendedor ambulante por robar en una casa de Rivadavia

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Te Puede Interesar

Tras semanas de idas y vueltas, enojos de regantes y negociaciones, el esquema de reparto de agua para riego en San Juan se definió con aval dividido y con el sistema hídrico al límite.
Sistema hídrico

La pulseada por el agua de riego: cómo se definió la distribución en San Juan en un año crítico

Por Elizabeth Pérez
Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio
Contrapunto

Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones
Histórico

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude
Investigación preliminar

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3
Info útil

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3