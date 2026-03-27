"Me lo entregaron en pedacitos": el dolor de la madre de Diego Andreoni tras el veredicto judicial

Quebrada en llanto, Silvia Marinatto, madre de Diego Andreoni , expresó su profundo dolor y su disconformidad con la condena de 12 años al único acusado por el crimen ocurrido en una cancha de Rivadavia. Sus palabras, cargadas de angustia, expusieron el impacto irreparable que dejó la muerte de su hijo.

Crimen en una cancha Juicio por el asesinato de Diego Andreoni: pidieron la absolución para uno de los acusados

Resolución Veredicto por el asesinato en una cancha de Rivadavia: condena de 12 años para el único acusado

“Esperaba mucho más. Me imaginaba los dos cómplices, porque los dos han andado para todos lados. No me imaginé 12. Pensaba cadena perpetua para los dos cómplices porque se la han gastado” , sostuvo la mujer, visiblemente afectada.

image Diego Andreoni

El fallo judicial se conoció en una fecha especialmente sensible para la familia. “Hoy cumple un año mi hijo. El 15 de marzo fue a donde fue a disfrutar un partido de fútbol y no lo vimos más. Y hoy 27 falleció mi hijo”, recordó, en medio del dolor.

En ese contexto, Marinatto también se refirió a la absolución de uno de los implicados: “Ellos, mamá, lo va a tener a su hijo, pero yo no lo tengo más, a mi hijo”. Y agregó: “El que no ha perdido un hijo, no sabe lo que se siente de corazón perder un hijo. No hay con qué reemplazarlo”.

La mujer remarcó el vacío que dejó la pérdida en toda la familia. “¿Qué le explico yo el día de mañana a sus nietos, a mi nieta de 8 años? Me quedan tres hijos, mis nueras y mis tres nietos, pero el dolor no se va”, expresó.

Sobre lo ocurrido aquella noche, insistió en que su hijo no tuvo participación en el conflicto. “Él ha ido a disfrutar el partido, no ha tenido el quilombo, lo habrá visto de lejos. Se la ligó de arriba, porque él estaba por otro lado”, afirmó.

Además, cuestionó con dureza a los agresores: “A la cancha no han ido a disfrutar un partido, han ido a matar, porque a mi hijo lo mataron. Me lo entregaron en pedacitos”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, volvió a marcar su decepción con la sentencia: “Pensaba más, pensaba que le den cadena perpetua, porque es un daño muy grande lo que ha hecho”.