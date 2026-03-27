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Resolución

Veredicto por el asesinato en una cancha de Rivadavia: condena de 12 años para el único acusado

El tribunal colegiado resolvió, por unanimidad, declarar culpable a Julio Abdías Castro Agüero por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ahora se determinará la pena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este viernes se llevaron a cabo las últimas instancias del juicio por el crimen de Diego Andreoni. El joven que perdió la vida -tras varios días de lucha- tras recibir un tiro en el interior de una cancha de fútbol en Rivadavia.

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En primer lugar, el tribunal colegiado compuesto por Mabel Moya (presidenta) y los vocales Guillermo Adárvez y Javier Figuerola, declaró culpable -de manera unánime- a Julio Abdías Castro Agüero por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En la misma resolución, también absolvieron a Franco Vicente Gómez.

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Cabe destacar que durante el debate se comprobó que Gómez estaba en el mismo grupo de Castro Agüero, pero nadie pudo señalarlo de haber estado cuando los disparos se efectuaron. Ante la falta de pruebas contra él, la fiscalía, la querella y obviamente su defensa pidieron la absolución en los alegatos.

Ninguno de los dos usó su derecho de últimas palabras

Los dos acusados del juicio, Castro Agüero y Gómez no quisieron usar su derecho de decir las últimas palabras. Ambos se abstuvieron. Luego escucharon el veredicto del tribunal que responsabilizó solo a Castro Agüero y absolvió a Gómez.

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Ahora se pasó a un cuarto intermedio hasta la determinación de pena, donde la Fiscalía, la defensa de Castro Agüero -encarnada por María Filomena Noriega- y la querella solicitarán la pena.

Castro Agüero, solo en la audiencia de determinación de pena

El Ministerio Público Fiscal compuesto por el fiscal Iván Grassi, y los ayudantes fiscales Agustina Plateo y Pablo Orellano solicitaron que Julio Abdías Castro Agüero sea condenado a la pena de 15 años de prisión efectiva, al igual que lo pidió en la acusación. “Considero que la pretensión de 15 años es lo correcto por la naturaleza del hecho” expresó el fiscal. Cabe destacar que por la calificación la pena va de 10 años y 6 meses (la mínima) hasta 33 años de pena.

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La querella a cargo de Agustín Idemi solicitó la misma pena que fiscalía de 15 años. “Resulta mesurada y justa”.

La defensa a cargo de María Filomena Noriega insistió que este hecho ocurrió en una turba y no en un mano a mano y ya adelantó que impugnará tal resolución a pesar de que los fundamentos no se dieron a conocer. Con respecto a la pena solicitó la minina de 10 años y 6 meses.

El tribunal resolvió

El tribunal colegiado presidido por Mabel Moya dictó una pena de 12 años para Julio Abdias Castro Agüero. Además le dictó la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, es decir que seguirá en el penal de Chimbas. Los fundamentos se leerán el 22 de abril.

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