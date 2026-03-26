jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen en una cancha

Juicio por el asesinato de Diego Andreoni: pidieron la absolución para uno de los acusados

Se trata de Franco Vicente Gómez; el pedido de absolución fue tanto de la defensa como de la querella y la Fiscalía. El que está complicado es Julio Abdías Castro Agüero, para quien solicitaron que sea declarado culpable del homicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juicio por el violento crimen de Diego Andreoni, ocurrido el 15 de marzo de 2025 en un complejo deportivo de Rivadavia, ha entrado en su etapa de definiciones. Este jueves, durante la jornada de alegatos, todas las partes involucradas coincidieron en la inocencia de uno de los imputados.

Lee además
Julio Abdías Castro Agüero (adelante) y Franco Vicente Gómez (atrás)
Grave

Crimen en una cancha de fútbol en Rivadavia: uno de los acusados se desligó del hecho
Imagen archivo Tiempo de San Juan, enero de 2023.
San Juan

Un ex policía federal condenado por abuso evita una nueva pena tras pactar una solución alternativa

Franco Vicente Gómez, quien llegó al debate oral acusado por su presunta participación en el hecho, recibió el pedido de absolución por el beneficio de la duda por parte del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales. A esta postura se sumaron los abogados querellantes, Federico Viola y Agustín Idemi, y lógicamente su defensa técnica.

Cabe recordar que, en la jornada previa, Gómez había declarado que durante el "tercer tiempo" del partido de fútbol se desató una gresca de la cual él intentó distanciarse. Los testimonios recolectados durante el debate finalmente respaldaron su versión: nadie pudo acreditar que él le hubiera entregado el arma de fuego a quien efectuó los disparos. Ante la falta de pruebas que lo vinculen con el suministro del revólver o un plan criminal, las partes entendieron que no corresponde una condena en su contra.

Castro Agüero, el principal señalado

En la vereda opuesta se encuentra la situación de Julio Abdías Castro Agüero. Para el Ministerio Público Fiscal y la querella, la autoría material del asesinato está plenamente probada. Según el relato de los testigos y las pericias presentadas, Castro Agüero fue quien, tras una discusión en la cantina del predio, extrajo un arma y disparó contra Andreoni.

La Fiscalía solicitó que sea declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por su parte, la defensa de Castro Agüero, a cargo de María Filomena Noriega, buscó durante su exposición atenuar la responsabilidad de su cliente o plantear una duda razonable que permita una pena menor.

Tras el cierre de los alegatos, el tribunal colegiado -presidido por la magistrada Mabel Moya e integrado por Guillermo Adárvez y Javier Figuerola- pasó a deliberar. Se espera que el veredicto final se dé a conocer este viernes, donde se determinará la pena para Castro Agüero y se formalizará, de no mediar sorpresas, la libertad definitiva de Gómez.

Temas
Seguí leyendo

Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Apareció el jubilado Ángel Eduardo Correa que era intensamente buscado en la provincia

Corrió sin "gomones" y lo atraparon: insólita fuga tras un intento de robo de bicicleta en Rawson

Lo amenazaron con armas para robarle la bicicleta que usa para trabajar: pide ayuda para recuperarla

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

La empresa que nació en plena explosión minera, emplea a más de 40 familias y hoy intenta reconstruirse tras el incendio: "En 24 años jamás tuvimos un problema"

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

Un nene de 4 años provocó un incendio en un depósito de ropa en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la inhibicion de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos publicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto
Info útil

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.
Evasión

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Te Puede Interesar

Taxis y remises en San Juan.
Avances

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una andinista sanjuanina pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja. Por el caso se implementó un importante operativo de búsqueda, aunque finalmente fue hallada casualmente por un grupo de turistas. Foto: Nueva Rioja
Alivio

Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

Primera audencia por la ley de glaciares. 
 Tensión en Diputados

Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

Una gran cantidad de loros genera preocupación y alarma entre productores de algunas zonas de Jáchal.
Alarma

"Malditos loros": productores de maíz sanjuaninos los acusan de comerles toda la cosecha