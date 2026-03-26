Juicio por el asesinato de Diego Andreoni: pidieron la absolución para uno de los acusados

El juicio por el violento crimen de Diego Andreoni, ocurrido el 15 de marzo de 2025 en un complejo deportivo de Rivadavia, ha entrado en su etapa de definiciones. Este jueves, durante la jornada de alegatos, todas las partes involucradas coincidieron en la inocencia de uno de los imputados.

Franco Vicente Gómez , quien llegó al debate oral acusado por su presunta participación en el hecho, recibió el pedido de absolución por el beneficio de la duda por parte del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales. A esta postura se sumaron los abogados querellantes, Federico Viola y Agustín Idemi, y lógicamente su defensa técnica.

Cabe recordar que, en la jornada previa, Gómez había declarado que durante el "tercer tiempo" del partido de fútbol se desató una gresca de la cual él intentó distanciarse. Los testimonios recolectados durante el debate finalmente respaldaron su versión: nadie pudo acreditar que él le hubiera entregado el arma de fuego a quien efectuó los disparos. Ante la falta de pruebas que lo vinculen con el suministro del revólver o un plan criminal, las partes entendieron que no corresponde una condena en su contra.

Castro Agüero, el principal señalado

En la vereda opuesta se encuentra la situación de Julio Abdías Castro Agüero. Para el Ministerio Público Fiscal y la querella, la autoría material del asesinato está plenamente probada. Según el relato de los testigos y las pericias presentadas, Castro Agüero fue quien, tras una discusión en la cantina del predio, extrajo un arma y disparó contra Andreoni.

La Fiscalía solicitó que sea declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por su parte, la defensa de Castro Agüero, a cargo de María Filomena Noriega, buscó durante su exposición atenuar la responsabilidad de su cliente o plantear una duda razonable que permita una pena menor.

Tras el cierre de los alegatos, el tribunal colegiado -presidido por la magistrada Mabel Moya e integrado por Guillermo Adárvez y Javier Figuerola- pasó a deliberar. Se espera que el veredicto final se dé a conocer este viernes, donde se determinará la pena para Castro Agüero y se formalizará, de no mediar sorpresas, la libertad definitiva de Gómez.