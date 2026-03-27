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Malas noticias

Enfermería en la Selección Argentina: Rodrigo de Paul out y Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados

El mediocampista no estará frente a Mauritania ni Zambia por una lesión, mientras que el delantero terminó con una molestia física en la práctica y su lesión se constató oficialmente.

Por Agencia NA
de paul pachinelli

La Selección Argentina sufrió un nuevo contratiempo en la antesala de la doble fecha amistosa de marzo, tras la lesión de Rodrigo De Paul y Joaquín Panichelli.

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El volante del Inter Miami se perderá los dos partidos del equipo de Lionel Scaloni por un problema físico, en una ventana FIFA en la que la Albiceleste enfrentará a Mauritania este viernes 27 de marzo y a Zambia el martes 31, ambos encuentros desde las 20.15 en La Bombonera.

En las últimas horas, además, el mediocampista ya venía arrastrando un inconveniente físico que lo dejó fuera de los ensayos principales del entrenador.

A esa baja se le agregó la de Joaquín Panichelli, quien sufrió una molestia durante el entrenamiento de este jueves y encendió otra alarma en el predio de Ezeiza. El delantero, una de las apuestas ofensivas que Scaloni venía observando de cerca, se realizó estudios para determinar la gravedad de la lesión, aunque a última hora del jueves se confirmó su rotura de ligamentos cruzados, por lo que se perderá el Mundial.

De esta manera, el seleccionado campeón del mundo llega con varios inconvenientes físicos a sus últimos compromisos en el país antes de la Copa del Mundo 2026. La AFA ya había confirmado la baja de Leonardo Balerdi por lesión, con el ingreso de Lucas Martínez Quarta en su lugar, mientras que Gonzalo Montiel también fue desafectado en los últimos días por un problema muscular.

Con este panorama, Scaloni deberá rearmar piezas en el mediocampo y también ajustar alternativas en ataque, en una convocatoria que, más allá de los resultados ante rivales africanos, aparece atravesada por la carrera contrarreloj de varios futbolistas que buscan llegar en condiciones al Mundial.

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