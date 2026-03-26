Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Un gaucho que iba a participar en la Cabalgata de la Fe hacia la Difunta Correa fue atropellado por un vehículo en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario. El damnificado venía a bordo en un auto que fue embestido por otro que habría cruzado un semáforo en rojo.

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De acuerdo a testigos el choque involucró a una camioneta Volkswagen Saveiro gris y un Fiat Toro, la cual aparentemente realizó una maniobra prohibida al cruzar con el semáforo en rojo. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo menor sufrió daños severos en el costado del acompañante.

Indicaron que el joven gaucho de 20 años de edad y una mujer fueron trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica.

Personal policial se estuvo ene l lugar para constatar los hechos y recopilar la información correspondiente sobre el hecho.