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Conmoción

Crimen en una escuela de Santa Fe: pese a la nueva Ley Penal Juvenil, el chico no va a ser juzgado

Esto se debe porque el nuevo régimen entrará en vigencia recién a los 180 días de su aprobación.

Por Agencia NA
Imagen blureada del atacante en la escuela de Santa Fe.

Imagen 'blureada' del atacante en la escuela de Santa Fe.

El adolescente que atacó a tiros y asesinó a un alumno en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, no podrá ser juzgado por un tribunal pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, debido a que un artículo determina un plazo para su cumplimiento efectivo.

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En medio de la conmoción por el caso, la Agencia Noticias Argentinas conversó con diversos abogados, quienes esclarecieron cuál es la situación actual del menor. Todos destacaron que el chico de 15 años, frente a la nueva ley penal juvenil, no podrá afrontar un juicio, aunque la resolución haya sido publicada en el Boletín Oficial.

Esto se debe a que el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen "entrará en vigencia a los 180 días" de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado. De este modo, el chico que actualmente se encuentra detenido será declarado no punible y solo podrá recibir alguna sanción o medida particular.

“Esta ley entra en vigencia en 180 días desde su publicación porque se evalúan modificaciones en su reglamentación. La figura que recaería sobre él sería homicidio, pero, de igual modo, no puede ser juzgado”, señaló el abogado Juan Pablo Gallego.

A su vez, Rodrigo Tripolone explicó en diálogo con NA que un caso anterior a la nueva ley podría revertirse, pero solo puede ser retroactiva si se beneficia al menor acusado, algo que no ocurriría en esta causa.

Quien también confirmó sobre cuál va a ser el futuro del acusado fue el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien indicó en conferencia de prensa que la información actual es que el chico será declarado no punible.

Quien también confirmó cuál será el futuro del acusado fue el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien indicó en conferencia de prensa que la información actual es que el chico será declarado no punible.

FUENTE: Agencia NA

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