El Club Social de San Juan celebra 138 años: el custodio de la historia sanjuanina en constante renovación

El presidente Ignacio Sánchez y el tesorero Oscar Moya, en uno de los espacios del Club Social.

El Club Social es un pilar fundamental dentro de la historia provincial. Este 31 de marzo, la institución celebra su 138° aniversario, reafirmando su lugar como estandarte de la identidad sanjuanina, siendo superada en antigüedad únicamente por la Biblioteca Franklin.

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Desde aquel 1888, cuando nació con el objetivo de promover valores éticos, sociales y culturales, el club se convirtió en el epicentro de la vida social de la provincia. Aunque sus sedes han rotado —la actual en calle Rivadavia es la tercera en su historia—, el espíritu de encuentro permanece inalterable. Sus salones han sido escenario de decisiones políticas, acuerdos empresariales y la emblemática Gala del Día de la Independencia cada 9 de julio, una tradición que ya supera el siglo de vigencia.

Hoy, bajo la conducción de Ignacio Sánchez (presidente), Guillermo Palacios (secretario) y Oscar Eduardo Moya (tesorero), junto a un cuerpo de seis vocales, la institución afronta los desafíos económicos de la época con "ingenio y creatividad".

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Oscar Moya, con su característica generosidad, reflexionó sobre este presente: "Cumplimos 138 años de mucha historia y una larga trayectoria. Hoy nos encuentra en una muy buena situación porque, si bien la parte económica no tiene viento a favor porque todo cuesta mucho, con trabajo en equipo vamos saliendo adelante, cumpliendo obligaciones y, sobre todo, atendiendo los requerimientos de la masa societaria".

Una de las grandes novedades en esta etapa del club es la ampliación de sus servicios. A la tradicional vida social se han sumado disciplinas deportivas y servicios de salud abiertos a la comunidad. Actualmente, el club cuenta con una escuela de danza (folklore, árabe y clásica) y un fuerte polo de artes marciales con tres profesores de Aikido, con clases segmentadas para niños, juveniles y adultos, estas últimas a cargo de Daniel Quiroga.

Además, la institución ha incorporado servicios de podología y kinesiología, este último de la mano del profesional Santiago Palacio, quien atiende tanto a socios como al público en general en el gimnasio y el sauna del club. "Las actividades están abiertas para cualquier persona. El socio tiene un beneficio y un precio diferencial, por supuesto, pero queremos que la comunidad se acerque", destacó Moya.

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Un puente con la cultura y la educación

El Club Social siempre ha sido sinónimo de eventos de gala, bodas y cumpleaños de 15, una faceta que se mantiene más vigente que nunca. Sin embargo, su rol como facilitador cultural ha tomado un nuevo impulso. Ante las reformas que se están llevando adelante en el Auditorio Juan Victoria, el club ha dado un paso al frente para colaborar con la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan.

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"Estamos por concretar un convenio con la Universidad. Nos han solicitado nuestros salones para desarrollar las actividades de la Escuela de Música, e incluso hay un convenio con gente de Alemania que viene del exterior y podrán practicar aquí. Nos enorgullece poder aportar esta solución para que la actividad cultural de la provincia no se interrumpa", explicó el tesorero.

La masa societaria y el sentido de pertenencia

Con más de 120 socios activos, entre los que se destacan cerca de 40 socios vitalicios con más de 40 años de antigüedad, el club mantiene un sentido de familia muy fuerte. La Subcomisión de Damas, encabezada por Margarita Carrascosa de Pagés, cumple un rol fundamental en la recaudación de fondos y la organización de eventos, como el próximo bingo que se realizará el 18 de abril.

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Desde campeonatos de truco que fomentan la camaradería hasta charlas de primer nivel —como la reciente visita del Ministro de Desregulación para un encuentro con PYMES—, el Club Social demuestra que es un organismo dinámico.

"Estamos contentos, con mucha expectativa y ganas de hacer cosas. Somos un equipo con ganas de colaborar y siempre atentos a las necesidades de los socios y del público en general", concluyó Moya.