martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Revelación

Los posteos del tirador de Santa Fe previos al ataque: videos de masacres escolares y obsesión con la muerte

Las señales en redes de un usuario adjudicado al adolescente de 15 años y los comentarios de respaldo y críticas del resto de la comunidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Eric Harris, uno de los autores de la masacre de la escuela Columbine en 1999, en Estados Unidos, usó, durante el ataque, una remera con una frase inquietante impresa: “Natural Selection”. 27 años más tarde, el usuario en redes sociales adjudicado al tirador de San Cristóbal, en Santa Fe, recibe un comentario con un meme que emula la imagen tristemente icónica de Harris, que cometió la masacre junto a Dylan Bennet Klebold.

Lee además
identificaron al alumno asesinado por un companero en una escuela de santa fe
Masacre

Identificaron al alumno asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe
Imagen de archivo de Clarín.
Antecedentes

Tras la tragedia en Santa Fe, cuáles fueron los últimos hechos que involucran disparos y armas en escuelas de San Juan

Sucede que a C.G., el tirador de la escuela Mariano Moreno, utilizaría un alias en redes -que Infobae no va a revelar- para compartir videos sobre tiradores escolares, como Kosta Kecmanovi, autor de la masacre de la Escuela Primaria Vladislav Ribnikar, en Serbia, que dejó un saldo de 10 muertos; Seung-Hui Cho, el ejecutor de la masacre en el Campus Universitario de Virginia Tech, en Estados Unidos, con 33 muertos; y Elliot Rodger, el tirador de Isla Vista, Estados Unidos, que dejó 7 muertos. En los dos últimos, los tiradores están entre las víctimas.

image

C.G. no usaba su nombre real, pero de alguna manera el resto de la comunidad sabía y sabe que se trata de él. Tras la secuencia en la escuela Mariano Moreno, los posteos de esa cuenta recibieron escalofriantes comentarios: “Héroe” es la palabra que más se repite.

“Ídolo”, “necesitamos a más”, “pronta libertad”, “espero que salgas pronto”, son otros mensajes que los usuarios dejaron debajo de imágenes del escritor japonés Yukio Mishima, quien se suicidó en 1970, junto a sus frases como “We live in an age in which there is no heroic death” (Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica), publicadas por G.C, de 15 años. “Creo que solo encuentras paz en la muerte”, es otra de las leyendas que acompañan a las fotos.

Comentarios similares abundan también en un fragmento de una película en el que un actor fuma un cigarrillo y lo apaga en su brazo. Los abogados del adolescente indicaron que se autolesionaba, razón por la que estaba bajo tratamiento psicológico.

image

El mismo usuario utilizaría G.C. en una plataforma en la que se comparten y visualizan videos de muertes violentas. Como imagen distintiva colocó La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, un cuadro del pintor Rembrandt.

En esa red, la comunidad fue más crítica. “Un tiroteo masivo de cuarta”; “Columbine fue así casi 30 años, copiarlos ya no es genial, búsquense nuevos ídolos, retrasados”, le dejaron a modo de burla. Lo mismo habría hecho él mismo con un potencial tirador que fue desactivado a tiempo.

Perfil

Allegados a la investigación trazaron un perfil de G.C. con información que pudieron recabar en las primeras horas tras el tiroteo en el que mató a Ian Cabrera, de 13 años.

De acuerdo a esa información, G.C. no tiene antecedentes en su trayectoria escolar. En cuanto a su entorno familiar, su padre es camionero y padece consumo problemático de sustancias. Hace dos años, vive en Entre Ríos.

Su madre es docente de nivel inicial, con licencia por carpeta psiquiátrica. Su abuelo materno, quien sería el dueño de la escopeta, tenía una forrajería y su hermana mayor está cursando 1er año de facultad en Santa Fe.

Según las fuentes, “habría conflictividad familiar marcada por la ausencia del padre”. Al mismo tiempo, destacaron que se trata de “un pibe tranquilo” y el hecho es calificado como “impensado”.

Sobre el hecho, remarcaron que “no hay registro de bullying entre víctima y victimario” y “el agresor disparó sin reparar a quién le estaba disparando”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Crimen en una escuela de Santa Fe: pese a la nueva Ley Penal Juvenil, el chico no va a ser juzgado

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

Video: así fue el momento de los disparos en una escuela en Santa Fe que terminó con un alumno fallecido

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Cómo y cuándo ver la Luna Rosa durante esta Semana Santa

Habló el portero que redujo al tirador del colegio de San Cristóbal: "Me apuntó"

Exigen la renuncia del funcionario de Radio Nacional que insultó a Mercedes Sosa

Radiografía del adolescente que desató la tragedia en la escuela de Santa Fe

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Exigente que el funcionario de Radio Nacional Tucumán que insultó a Mercedes Sosa renuncie.
"Un cáncer"

Exigen la renuncia del funcionario de Radio Nacional que insultó a Mercedes Sosa

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Te Puede Interesar

Volvieron a vandalizar la Pampa del Leoncito, a sólo dos días del último hecho.
Enojo en Calingasta

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera
Apuesta industrial

En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación
En alerta

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer
Clima de unidad

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer