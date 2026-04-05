El equipo que paró Úbeda para el debut de Boca en Copa Libertadores

gran triunfo de Boca en Córdoba ante Talleres le dio a Claudio Úbeda la posibilidad de darles descanso a algunos titulares y de trabajar con tranquilidad de cara al debut en la Copa Libertadores de América. En la práctica de fútbol de este domingo, el DT probó un equipo que ya le dio buenos resultados y todo indica que será el que use en su visita a Universidad Católica.

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Más allá de la presencia en el arco de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, lesionado, este martes en Chile vuelve la defensa titular. Tras probar una línea de cuatro totalmente renovada en el Mario Alberto Kempes, el Sifón les devolverá la confianza a Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el medio, y luego de hacerse amonestar para limpiarse de cara al superclásico ante River, Leandro Paredes será nuevamente titular y capitán. Conformará el mediocampo ideal, al menos hasta ahora, junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, este último con muchas más libertades ofensivas.

Arriba, parece que en Boca todo está claro. Sin la sombra de Edinson Cavani, con Ángel Romero y Milton Giménez recién a disposición tras diversas lesiones y con Exequiel Zeballos en la etapa final de la recuperación de su desgarro, hoy la dupla ofensiva tiene dos nombres garantizados: Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Habitualmente, Úbeda repite en cancha el mismo equipo que usó en la práctica de fútbol formal. En esta oportunidad, todo parece indicar que este será el 11 que se parará en el San Carlos de Apoquindo (hoy Claro Arena por motivos comerciales) para debutar en la Copa Libertadores. Esta misma formación (con la excepción del arquero) jugó tres partidos hasta ahora: el 3-0 sobre Lanús, el 1-1 vs. San Lorenzo y el 1-1 ante Unión, en Santa Fe.

La formación que probó Úbeda de cara al partido ante Universidad Católica

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Fuente: TyC Sports