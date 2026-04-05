domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se viene el debut

El equipo que paró Úbeda para el debut de Boca en Copa Libertadores

En el ensayo de fútbol de este domingo, el Sifón volvió a apelar a su 11 ideal, con la excepción de la presencia en el arco de Brey en lugar del lesionado Marchesín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
claudio-ubeda_862x485

gran triunfo de Boca en Córdoba ante Talleres le dio a Claudio Úbeda la posibilidad de darles descanso a algunos titulares y de trabajar con tranquilidad de cara al debut en la Copa Libertadores de América. En la práctica de fútbol de este domingo, el DT probó un equipo que ya le dio buenos resultados y todo indica que será el que use en su visita a Universidad Católica.

Lee además
el cuartito, la productora al que bautizaron la bresh sanjuanina y ya se hizo internacional
Talento local

El Cuartito, la productora al que bautizaron la bresh sanjuanina y ya se hizo internacional
max verstappen se rindio ante lionel messi: crees que podes detenerlo, pero no podes
Qué elogio

Max Verstappen se rindió ante Lionel Messi: "Creés que podés detenerlo, pero no podés"

Más allá de la presencia en el arco de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, lesionado, este martes en Chile vuelve la defensa titular. Tras probar una línea de cuatro totalmente renovada en el Mario Alberto Kempes, el Sifón les devolverá la confianza a Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el medio, y luego de hacerse amonestar para limpiarse de cara al superclásico ante River, Leandro Paredes será nuevamente titular y capitán. Conformará el mediocampo ideal, al menos hasta ahora, junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, este último con muchas más libertades ofensivas.

Arriba, parece que en Boca todo está claro. Sin la sombra de Edinson Cavani, con Ángel Romero y Milton Giménez recién a disposición tras diversas lesiones y con Exequiel Zeballos en la etapa final de la recuperación de su desgarro, hoy la dupla ofensiva tiene dos nombres garantizados: Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Habitualmente, Úbeda repite en cancha el mismo equipo que usó en la práctica de fútbol formal. En esta oportunidad, todo parece indicar que este será el 11 que se parará en el San Carlos de Apoquindo (hoy Claro Arena por motivos comerciales) para debutar en la Copa Libertadores. Esta misma formación (con la excepción del arquero) jugó tres partidos hasta ahora: el 3-0 sobre Lanús, el 1-1 vs. San Lorenzo y el 1-1 ante Unión, en Santa Fe.

La formación que probó Úbeda de cara al partido ante Universidad Católica

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Fuente: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Luiz, el chico brasileño que encontró su lugar en Cuesta del Viento

Rubén Ceballos y cómo se reinventó en Italia: volvió a calzarse los botines, dirige y busca exportar talentos sanjuaninos al Viejo Continente

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!

Toro, de la felicidad por la victoria al "factor sorpresa": qué dijo la figura que empujó a UPCN en la final

Va todo al ganador: un joven tucumano se quedó con el Big Air

Independiente ganó el "Clásico de Avellaneda" a Racing por 1 a 0

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
saluden, aca esta el campeon: argentina le gano a italia y se quedo con la copa de las naciones en montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?