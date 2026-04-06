Le roban más de 15.000 dólares, 7 millones de pesos y gran cantidad de herramientas a una vecina de Rivadavia

Una Semana Santa para el olvido tuvo una vecina de Rivadavia. Ella aprovechó el fin de semana XXL para descansar fuera de su vivienda, pero uno o más delincuentes también utilizaron esta ocasión para entrar a la vivienda y quedarse con un botín millonario.

Fuentes policiales dijeron a este diario que estos sujetos se llevaron 15.000 dólares (en peso argentino hoy, $20.792.970), 7.000.000 de pesos argentinos y herramientas varias.

El que se dio cuenta de este robo fue el hijo de la damnificada. Los investigadores dijeron a este diario que él tiene un taller y que al entrar se topó con esta penosa imagen. Sobre las herramientas robadas, se supo que se llevaron una caja de tubos, un rotomartillo, una amoladora, entre otras cosas.

El robo fue el sábado en la noche. El dueño del taller se fue cerca de las 13 y al volver a las 21 para encender las luces encontró la ventana del fondo de la casa destrozada -de este lugar sacaron el dinero-. Los ladrones aparentemente encontraron las llaves del taller y las utilizaron para entrar sin violencia y sacar los otros objetos.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad. En el lugar trabajó personal de Policía Científica en conjunto con personal de comisaría 23ra.