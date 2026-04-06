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Turismo

Tras 10 meses cerrado, San Juan licitó la concesión del icónico Gran Hotel Provincial por 20 años

Luego de que el Grupo América entregara las llaves en mayo de 2025, el Ministerio de Turismo abrió el proceso de ofertas con un presupuesto de inversión de 3.360 millones de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.

El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.

El Gobierno de San Juan acaba de iniciar formalmente el proceso para devolverle la actividad al Gran Hotel Provincial, una pieza fundamental del patrimonio arquitectónico y turístico ubicada en el corazón de la Capital, frente a la plaza 25 de Mayo. El llamado a licitación pública número 03/2026 contempla la concesión para el uso y explotación comercial exclusiva e integral de este bien de dominio privado del Estado por un plazo de 20 años, con el objetivo de recuperar la infraestructura hotelera.

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Se fijó un presupuesto oficial de 3.360.000.000 de pesos para este ambicioso proyecto de inversión.

Qué empresas están interesadas formalmente en explotar este servicio hotelero se sabrá durante apertura de las propuestas, que se prevé para el próximo 29 de abril a las 9:00 horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Esta decisión administrativa llega tras diez meses en los que el hotel permaneció con sus puertas cerradas al público de manera ininterrumpida. El majestuoso edificio había sido entregado al Estado el 31 de mayo de 2025 por la firma Hotelería y Gastronomía SRL, integrante del Grupo América, tras el vencimiento de su contrato y el anuncio previo de que no continuarían con la explotación comercial del lugar.

Durante este periodo de cierre, el Ministerio de Infraestructura se encargó de realizar diversas mejoras esenciales en pintura, instalaciones eléctricas y renovaciones de habilitaciones técnicas, un proceso que originalmente se estimó en dos meses pero que se extendió hasta alcanzar el actual llamado a licitación.

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Reglas de juego, exigencias y secretos del edificio

Las bases del pliego técnico establecen que el futuro concesionario debe garantizar una prestación de servicios de alojamiento de categoría tres estrellas o superior, manteniendo de forma obligatoria la denominación histórica de "Gran Hotel Provincial" durante todo el término del contrato.

El proyecto de inversión debe asegurar la operatividad de las 101 plazas hoteleras disponibles, las cuales están distribuidas en habitaciones simples, dobles, triples y cuádruples, quedando prohibido exceder esa capacidad máxima por unidad.

Entre las exigencias operativas más estrictas se encuentran la recepción permanente, conectividad Wi-Fi de alta calidad, televisión por cable, lavandería, servicio de desayuno y un mantenimiento integral que incluya personal de mucama y áreas de recreación debidamente acondicionadas, sumado a la obligatoriedad de poseer al menos dos habitaciones totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida.

Como curiosidades de este gigante urbano, el edificio posee una superficie cubierta aproximada de 7.529 metros cuadrados y fue construido originalmente por la Dirección de Arquitectura en el año 1966. Una de las particularidades arquitectónicas menos conocidas es la existencia de una estructura metálica inconclusa situada en el quinto nivel, la cual fue levantada a principios de la década del noventa y estaba destinada originalmente a ampliar la capacidad de pasajeros del hotel.

Además de la infraestructura tradicional, la nueva licitación prioriza aquellos planes de negocio que contemplen parámetros de restauración respetuosa y aseguren la sustentabilidad mediante el uso de energías limpias y eficiencia energética, protegiendo el patrimonio natural y físico de esta estructura que cuenta con cinco niveles superiores, subsuelo y una planta baja que integra modernas salas de recepción y salones de eventos.

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