Se sortearon las zonas de la Copa Pablo Batista 2026, así quedó el cuadro del torneo

El torneo, que se disputará del 9 al 12 de abril en “La Nave”, estará destinado a la categoría Sub 16 y contará con un récord histórico de 78 equipos, entre ambas ramas, con presencia nacional e internacional.

A todo motor Cronograma del fin de semana para el automovilismo en El Zonda

Liga Sanjuanina San Lorenzo manda y no afloja: lo que dejó la Fecha 10 del Apertura Apertura

Con equipos de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Fe, Catamarca y Chile , la competencia promete un nivel de juego elevado y una gran convocatoria.

Rama Masculina:

El cuadro masculino estará dividido en 6 zonas:

Zona A

Club Hispano

Alianza Rivera Voley

Defensores del Norte

Club Deportivo Stout

Zona B

Obras SJ

Racing de Castex

Planeta Voley

San Martín Pacífico

Pintana Voley

Zona C

Libertad Voley

Excelsior

MGSM Voley Mendoza

Ausonia

Provoley

Zona D

ASEBA

Cece

UPCN

Cepeda Voley Mendoza

San Martín de Porres

Zona E

Universidad

Mendoza de Regatas

Universidad Católica

Atlético Riojano

Zona F

Lafinur

Maipú Voley

Murano

UVT

Rama femenina:

En la rama femenina, la más numerosa, el torneo estará compuesto por 10 zonas:

Zona 1

Hispano Blanco

Municipalidad de Lavalle

UNAV

Estadio Español

Peñablanca

Zona 2

Libertad Voley

Excelsior

Alianza Rivera Voley

Sporting Racing Voley

Hispano Azul

Zona 3

Obras A

Murano

Andes Talleres

Soé Voleibol

Media Agua

Zona 4

Colo Colo

Universidad A

Lafinur

Linares

UVT B

Zona 5

UPCN A

Universidad Católica

Defensores del Norte

Club Zada

Obras B

Zona 6

Universidad B

Círculo Policial

Ausonia A

ASEBA

Planeta Voley

Zona 7

Chicureo

MGSM Voley Mendoza

Tunuyán

Sol Naciente

UVT A

Zona 8

Ausonia B

Vosther Voley

UNCuyo

San Martín de Porres

UPCN B

Zona 9

Racing de Castex

Mendoza de Regatas

Jockey Club

Don Bosco

Pintana Voley

Zona 10

San Martín Pacífico

Municipalidad de Pocito

Atlético Riojano

Provoley

Boston College

Todo listo para una edición histórica:

Con el sorteo definido, comienza a tomar forma una nueva edición de la Copa Pablo Batista, que además celebra los 25 años del vóley en el Club Hispano. El certamen no solo marcará un récord de equipos, sino que también promete ser una verdadera fiesta del deporte formativo, con cuatro días de competencia intensa, talento joven y proyección internacional.