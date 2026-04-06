Se sortearon las zonas de la Copa Pablo Batista 2026, así quedó el cuadro del torneo

El torneo, que se disputará del 9 al 12 de abril en “La Nave”, estará destinado a la categoría Sub 16 y contará con un récord histórico de 78 equipos, entre ambas ramas, con presencia nacional e internacional.
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El Club Hispano San Juan ya puso en marcha la cuenta regresiva para la Copa Pablo Batista 2026 y en las últimas horas se realizó el sorteo oficial de las zonas, marcando un paso clave rumbo al inicio del certamen.
El torneo, que se disputará del 9 al 12 de abril en “La Nave”, estará destinado a la categoría Sub 16 y contará con un récord histórico de 78 equipos, entre ambas ramas, con presencia nacional e internacional.
Con equipos de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Fe, Catamarca y Chile, la competencia promete un nivel de juego elevado y una gran convocatoria.
Rama Masculina:
El cuadro masculino estará dividido en 6 zonas:
Zona A
Club Hispano
Alianza Rivera Voley
Defensores del Norte
Club Deportivo Stout
Zona B
Obras SJ
Racing de Castex
Planeta Voley
San Martín Pacífico
Pintana Voley
Zona C
Libertad Voley
Excelsior
MGSM Voley Mendoza
Ausonia
Provoley
Zona D
ASEBA
Cece
UPCN
Cepeda Voley Mendoza
San Martín de Porres
Zona E
Universidad
Mendoza de Regatas
Universidad Católica
Atlético Riojano
Zona F
Lafinur
Maipú Voley
Murano
UVT
Rama femenina:
En la rama femenina, la más numerosa, el torneo estará compuesto por 10 zonas:
Zona 1
Hispano Blanco
Municipalidad de Lavalle
UNAV
Estadio Español
Peñablanca
Zona 2
Libertad Voley
Excelsior
Alianza Rivera Voley
Sporting Racing Voley
Hispano Azul
Zona 3
Obras A
Murano
Andes Talleres
Soé Voleibol
Media Agua
Zona 4
Colo Colo
Universidad A
Lafinur
Linares
UVT B
Zona 5
UPCN A
Universidad Católica
Defensores del Norte
Club Zada
Obras B
Zona 6
Universidad B
Círculo Policial
Ausonia A
ASEBA
Planeta Voley
Zona 7
Chicureo
MGSM Voley Mendoza
Tunuyán
Sol Naciente
UVT A
Zona 8
Ausonia B
Vosther Voley
UNCuyo
San Martín de Porres
UPCN B
Zona 9
Racing de Castex
Mendoza de Regatas
Jockey Club
Don Bosco
Pintana Voley
Zona 10
San Martín Pacífico
Municipalidad de Pocito
Atlético Riojano
Provoley
Boston College
Todo listo para una edición histórica:
Con el sorteo definido, comienza a tomar forma una nueva edición de la Copa Pablo Batista, que además celebra los 25 años del vóley en el Club Hispano. El certamen no solo marcará un récord de equipos, sino que también promete ser una verdadera fiesta del deporte formativo, con cuatro días de competencia intensa, talento joven y proyección internacional.