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Vóley

UPCN va por el segundo golpe ante Ciudad: hora, TV y todo lo que tenés que saber

El Gremial vuelve a enfrentar a Ciudad este lunes en Buenos Aires, tras el triunfazo en el primer partido. Buscará estirar la ventaja en la serie final de la Liga Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
upcn

UPCN San Juan Vóley se prepara para dar otro paso clave en la final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Este lunes 6 de abril, desde las 20 horas, el equipo sanjuanino volverá a medirse ante Ciudad Vóley en Buenos Aires, en el segundo punto de una serie que ya lo tiene en ventaja y que podrá verse en vivo por televisión.

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El Gremial llega en alza luego de un debut impactante en la definición. En un partido cambiante, intenso y cargado de dramatismo, UPCN lo dio vuelta con el corazón y se impuso 3-2 tras un tie break electrizante, para adelantarse 1-0 frente al vigente campeón.

El encuentro tuvo todos los condimentos de una final. UPCN comenzó abajo tras ceder el primer set (25/27), pero reaccionó con carácter para quedarse con el segundo y el tercero (26/24 y 25/17). Ciudad respondió en el cuarto (22/25) y estiró la historia a un quinto parcial para el infarto, donde el conjunto sanjuanino mostró temple en los puntos decisivos y terminó sellando la victoria por 18/16.

Con este resultado, UPCN no solo golpeó primero, sino que además se llevó un triunfo clave como visitante en una serie al mejor de cinco partidos. Ahora, intentará repetir para quedar a un paso del título antes de trasladar la definición a San Juan.

El tercer encuentro se jugará el sábado 11 en el estadio de UPCN, con un eventual cuarto partido el lunes 13. En caso de ser necesario un quinto juego, la serie regresará a Buenos Aires el 18 de abril.

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