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Fútbol sanjuanino

Minero ganó y homenajeó a Santiago Contreras: "Este triunfo es dedicado a nuestro compañero"

En un partido atravesado por la emoción, el equipo sanjuanino superó a Sportivo Rivadavia y le dedicó el triunfo a su ex compañero Santiago Contreras, recientemente fallecido. El posteo que hicieron en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Atlético Minero protagonizó una jornada especial, marcada por la emoción y el recuerdo tras el fallecimiento de Santiago Contreras, ex jugador del club que generó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol sanjuanino. En ese contexto, el equipo salió a disputar la décima fecha y se quedó con un trabajado triunfo por 1-0 frente a Sportivo Rivadavia. Pedro Terrero fue el autor del único gol en un partido donde el resultado pasó a un segundo plano. El posteo en redes.

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Más allá de lo futbolístico, lo más fuerte llegó después. A través de sus redes, el club expresó: "Nuestro equipo fue al frente en un partido difícil, no solo por el rival, sino también por el contexto que nuestro plantel atravesó los últimos días. Este triunfo, y cada partido que venga, es dedicado a nuestro compañero Santiago Contreras". Un mensaje que reflejó el sentir de todo el plantel, que jugó con el corazón en la mano.

En medio del dolor, Minero encontró en la cancha una forma de rendir homenaje y sostener la memoria de uno de los suyos. La publicación y el homenaje en redes.

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