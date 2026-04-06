San Lorenzo manda y no afloja: lo que dejó la Fecha 10 del Apertura Apertura

La Fecha 10 del Torneo Apertura “Daniel Archilla” de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó un escenario cada vez más apretado en la pelea de arriba, con San Lorenzo sosteniéndose en la cima tras un nuevo triunfo ajustado.

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El líder venció 1-0 a López Peláez con gol de Agustín Veragua y alcanzó los 22 puntos, manteniendo una leve ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Unión, uno de ellos, protagonizó la goleada de la jornada al imponerse 4-1 sobre Marquesado, con un doblete de Nicolás Jorquera, además de los tantos de Marcelo Simone y Gonzalo Dillon.

Desamparados también hizo lo suyo: derrotó 1-0 a Sarmiento con gol de Agustín Aguilar y quedó como escolta con 21 unidades, pero con un partido menos, lo que lo posiciona como un serio candidato a quedarse con la cima en las próximas fechas.

En otros resultados destacados, Peñarol goleó 4-1 a Defensores de Argentinos y mostró una clara mejoría, mientras que Trinidad dio un golpe importante al vencer 2-1 a Alianza como visitante. Minero, por su parte, sumó tres puntos valiosos tras derrotar 1-0 a Rivadavia.

El empate de la fecha lo protagonizaron 9 de Julio y Colón, que igualaron 1-1 en un duelo parejo, dejando puntos en el camino para ambos en la pelea por acercarse a los primeros puestos.

Más abajo, Juventud Zondina superó 1-0 a Atenas, y Villa Ibáñez consiguió una victoria clave al golear 3-0 a Carpintería, resultado que le permite tomar aire en la zona baja.

Con estos resultados, San Lorenzo lidera con 22 puntos, seguido por Unión y Desamparados con 21, aunque el Víbora aún debe un partido. Colón (19) y Minero (18) completan el lote de equipos que siguen de cerca la pelea.

En el fondo, Sarmiento continúa sin sumar y atraviesa un presente crítico, mientras que Carpintería y Rivadavia también necesitan reaccionar para no quedar relegados.