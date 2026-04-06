Demolieron una histórica casa de Avenida Libertador

Tras haber permanecido en venta durante más de un año, una histórica vivienda ubicada sobre Avenida Libertador, en Capital, fue demolida en los últimos días. La propiedad perteneció durante años a la familia Aragón y su desaparición generó repercusiones entre vecinos y usuarios en redes sociales. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el destino del terreno.

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La casa estaba situada sobre la vereda Sur, en el tramo comprendido entre Avenida Libertador y calle Toranzo. Según se pudo reconstruir, las tareas de demolición se llevaron a cabo entre fines de marzo y comienzos de abril, dejando al descubierto un amplio lote.

image Foto: San Juan Antiguo.

Según afirmaron fuentes calificadas a este diario, la venta del inmueble había sido confirmada tiempo atrás, luego de un prolongado período en el mercado. Sin embargo, no se informó oficialmente qué tipo de proyecto se desarrollará en el lugar.

Uno de los aspectos que llamó la atención tras el avance de las máquinas fue la dimensión del terreno, ya que se constató que parte del mismo tiene salida hacia calle San Rafael, paralela a Avenida Libertador, lo que amplía sus posibilidades de uso.

image La casa, previo a ser demolida.

La demolición no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes tenían algún vínculo con la propiedad o sus antiguos habitantes.

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“Qué tristeza ver cómo desaparecen las casas en las que vivieron amigos de la niñez y adolescencia, tengo muy buenos recuerdos de la familia Aragón”, expresó un usuario en un grupo local. En la misma línea, otro comentario recordó: “Conocí esa casa, fue de Don Eduardo Aragón y familia”.