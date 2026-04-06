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Tras 20 días

Sigue la búsqueda de familiares del hombre de 61 años que está solo en el Hospital Rawson: podría ser de Córdoba

Desde el centro de salud continúan desarrollando acciones para tratar de encontrar a alguna persona vinculada al señor de 61 años que sufrió un ACV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sigue la búsqueda de familiares del hombre de 61 años que está internado en soledad, en el Hospital Rawson.

Sigue la búsqueda de familiares del hombre de 61 años que está internado en soledad, en el Hospital Rawson.

El Hospital Dr. Guillermo Rawson mantiene activa la búsqueda de familiares de Abel Aguirre, el hombre de 61 años que permanece internado en el servicio de Clínica Médica del nosocomio sin que hasta el momento se haya presentado ningún allegado.

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Según informaron desde la institución, durante el fin de semana surgió un dato que podría ser clave: el paciente sería oriundo de la provincia de Córdoba. A partir de esa información, se iniciaron gestiones para intentar localizar posibles familiares o personas que puedan aportar datos sobre su identidad y entorno.

Aguirre fue encontrado en la vía pública inconsciente y, de acuerdo a las primeras evaluaciones, podría tratarse de una persona en situación de calle.

Ingresó al hospital hace 20 días luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), que le dejó secuelas neurológicas importantes. Actualmente se encuentra estable, aunque no lúcido, lo que impide cualquier tipo de comunicación directa para reconstruir su historia personal.

Desde el centro de salud reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier persona que tenga información o crea conocer al paciente puede dirigirse al Servicio Social del hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13, o comunicarse telefónicamente al 4294700, interno 4504. Fuera de ese horario, se solicita acercarse al servicio de Clínica Médica, habitación 127.

El caso continúa abierto y las autoridades sanitarias insisten en la importancia de difundir la información para lograr dar con algún familiar o referente que pueda acompañar al paciente en este difícil momento.

Cabe recordar que, desde el centro de salud aclararon que no se difunden imágenes del paciente con el objetivo de resguardar su identidad y privacidad.

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