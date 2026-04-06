Inhumano: denuncian que un hombre abandonó a su perro en plena ruta sanjuanina y el animal casi es atropellado

Denuncian que un conductor abandonó a su perro en medio de una calle sanjuanina. Foto: captura de video

Un hecho de extrema crueldad animal generó indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video donde se observa a un hombre abandonando a su perro en plena vía pública, a la salida de la localidad de Barreal, en Calingasta.

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Según la información compartida por la cuenta proteccionista Ayudandopatitassj, el episodio ocurrió durante el mediodía del domingo, cuando un testigo ocasional registró el momento en que un vehículo —un Ford Ka— se detiene y abandona al animal en la calle.

En las imágenes, el perro corre desesperadamente detrás del auto, quedando expuesto al tránsito y a punto de ser atropellado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " INDIGNANTE Un hombre fue denunciado por abandonar a su perro en plena ruta, a la salida de Barreal (San Juan). El animal corrió desesperado detrás del auto y casi es atropellado. El hecho fue registrado en video y difundido por una agrupación proteccionista, generando un fuerte repudio en redes. Piden máxima difusión para identificar al responsable y saber qué pasó con el perro. Todos los detalles en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

“Desafortunado ser humano abandonando un perro. Máxima difusión”, expresa el mensaje difundido junto al video, que rápidamente comenzó a circular entre usuarios y organizaciones dedicadas a la protección animal.

La publicación también convoca a la comunidad a visibilizar el caso: “Invitamos a todos repudiar esta acción y que llegue a todo San Juan”.

Hasta el momento, no hay información sobre el paradero del perro ni sobre la identidad del responsable. Tampoco se sabe si el animal logró ser rescatado tras el episodio.