Inhumano: denuncian que un hombre abandonó a su perro en plena ruta sanjuanina y el animal casi es atropellado

Un hecho de extrema crueldad animal generó indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video donde se observa a un hombre abandonando a su perro en plena vía pública, a la salida de la localidad de Barreal, en Calingasta.
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El video del momento, captado por una persona de modo ocasional, fue compartido por una agrupación proteccionista y generó importante repudio en las redes.
Un hecho de extrema crueldad animal generó indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video donde se observa a un hombre abandonando a su perro en plena vía pública, a la salida de la localidad de Barreal, en Calingasta.
Según la información compartida por la cuenta proteccionista Ayudandopatitassj, el episodio ocurrió durante el mediodía del domingo, cuando un testigo ocasional registró el momento en que un vehículo —un Ford Ka— se detiene y abandona al animal en la calle.
En las imágenes, el perro corre desesperadamente detrás del auto, quedando expuesto al tránsito y a punto de ser atropellado.
“Desafortunado ser humano abandonando un perro. Máxima difusión”, expresa el mensaje difundido junto al video, que rápidamente comenzó a circular entre usuarios y organizaciones dedicadas a la protección animal.
La publicación también convoca a la comunidad a visibilizar el caso: “Invitamos a todos repudiar esta acción y que llegue a todo San Juan”.
Hasta el momento, no hay información sobre el paradero del perro ni sobre la identidad del responsable. Tampoco se sabe si el animal logró ser rescatado tras el episodio.