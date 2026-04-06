Desde el drone del Tiempo: así avanza la Ciudad Judicial de Jáchal, que podría inaugurarse en 2026

La construcción del Centro Judicial de Jáchal, conocido como Ciudad Judicial, muestra un avance superior al 70% y podría quedar inaugurada hacia fines de 2026. El complejo se levanta sobre calle San Martín 454, a unos 50 metros al este de la plaza principal de la ciudad de San José de Jáchal, en el departamento cabecera de la Segunda Circunscripción Judicial, que incluye a Jáchal e Iglesia.

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Según se pudo observar desde el drone de Tiempo de San Juan, la obra ya presenta un importante grado de desarrollo y empieza a tomar forma definitiva en una zona clave del departamento.

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En paralelo, el terreno donde se emplaza el edificio estuvo atravesado por un conflicto judicial que se extendió durante años. El municipio de Jáchal terminó de saldar en marzo pasado un pago total de $300 millones, en el marco de un juicio iniciado en 2018.

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El acuerdo implicó un desembolso mayoritario en una primera etapa y el resto en cuotas, tras una actualización significativa del monto original, que en su momento era considerablemente menor.