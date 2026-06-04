jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Opinión

Milei promovió el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Argentina, pero "sin regular"

El presidente Javier Milei escribió una columna en el Financial Times, donde se refirió al tema.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei, planteó la necesidad de generar un régimen legal especial para impulsar la Inteligencia Artificial (IA) en la Argentina pero remarcó su compromiso de mantenerla "sin regular".

Lee además
hito para la matematica: la ia logro resolver un problema que llevaba 80 anos abierto
Histórica solución

Hito para la matemática: la IA logró resolver un problema que llevaba 80 años abierto
huelga contra la ia: trabajadores de chips de samsung amenazaron con un paro y consiguieron un bono de 300 mil dolares
Histórica definición

Huelga contra la IA: trabajadores de chips de Samsung amenazaron con un paro y consiguieron un bono de 300 mil dólares

En una columna de opinión publicada en el periódico británico Financial Times, el mandatario hizo énfasis en la importancia de crear un marco legal sin regulación previa para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país.

image

Milei trazó un paralelismo entre el momento actual y el año 1602, cuando la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales introdujo la responsabilidad limitada, un invento que, según el mandatario, permitió desplegar el potencial del capitalismo y la Revolución Industrial.

En este sentido, de acuerdo a la visión del presidente, "así como la Revolución Industrial nos liberó de las limitaciones del esfuerzo físico, la IA nos liberará de las limitaciones del intelecto, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos".

De esta manera, sostuvo que "las empresas que utilizan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, requieren el mismo marco legal que ha sustentado el capitalismo durante más de cuatro siglos: un marco propicio para el desarrollo y la experimentación".

Con esta premisa, compartió el plan gubernamental para avanzar en la creación de una nueva categoría empresarial: la "corporación no humana", entidades que podrán ser operadas íntegramente por agentes de IA o robots.

Al destacar la iniciativa oficial, Milei remarcó que su primer pilar es "el compromiso de mantener la IA sin regulación para que pueda desarrollarse libremente, sin la presión de una regulación prematura y mal entendida".

Los tres pilares de la propuesta

  • Compromiso de no regulación: el gobierno se compromete a mantener la IA libre de una normativa "prematura y mal comprendida" que puedan asfixiar su desarrollo.
  • Creación de sociedades no humanas: estas entidades podrán ejercer juicios independientes y contarán con responsabilidad limitada. Si bien los accionistas humanos pueden participar, no serán un requisito obligatorio para su formación.
  • Competitividad fiscal y flexibilidad: se ofrecerá una tasa baja de impuestos corporativos y los accionistas tendrán la libertad de elegir la ley de gobierno corporativo que prefieran. Milei aclaró que, para evitar que el país sea un refugio de capitales ilícitos, será obligatorio revelar a los beneficiarios finales de estas empresas.

El jefe de Estado enmarcó esta propuesta dentro de los recientes cambios económicos de Argentina, destacando el superávit fiscal, el programa de desregulación y el ascenso de 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage.

En este contexto, Milei renovó la invitación a las empresas tecnológicas del mundo para que se instalen en el país, señalando que "estamos abiertos a los negocios" y remarcó que "inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI".

En este sentido, manifestó que el objetivo es que "Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación: el lugar donde la imaginación jurídica se puso al día con el momento tecnológico y el mundo cambió".

Seguí leyendo

El Senado postergó el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Senado: el mileismo logró media sanción para el pago a dos fondos buitre

Milei y Mahiques celebraron la aprobación de los pliegos de jueces, pese a que se incluyó el de Michelli

Orrego se llevó el triunfo en Diputados en una sesión que mostró jugadas políticas y fracturas en el peronismo

"Bertie" Benegas Lynch: un heredero de la Argentina

Dos diputados socios del orreguismo le respondieron al PJ, tras la aprobación del financiamiento: "Las obras no tienen color político"

Villarruel arremetió contra Bullrich por los pliegos de los jueces: "Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol"

Caso ANDIS: Salud de la Nación adjudicó una licitación por $15.000 millones y aparecen empresas investigadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputados aprobo la ley de financiamiento y el gobierno quedo habilitado para gestionar hasta usd 600 millones para obras
Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso
Pasó en febrero

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras
Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Te Puede Interesar

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes
Bajo la lupa

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes

Por Luz Ochoa
Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal
Siniestro vial

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal

Orrego y su vicegobernador de frente. 
La política misma

Orrego se llevó el triunfo en Diputados en una sesión que mostró jugadas políticas y fracturas en el peronismo