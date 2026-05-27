Huelga contra la IA: trabajadores de chips de Samsung amenazaron con un paro y consiguieron un bono de 300 mil dólares

Los trabajadores sindicalizados de Samsung aprobaron este miércoles el acuerdo salarial alcanzado con la firma, con un 73,7 % a favor, despejando el riesgo de una huelga histórica y disparando las acciones del gigante surcoreano de chips a pesar del desafío en los tribunales al voto por una unión de trabajadores.

La razón fue los trabajadores amenazaron con un paro histórico de 18 días contra la Inteligencia Artificial y las ganancias que genera, pero de la que no recibían un centavo, hasta ahora.

Samsung y el gremio llegaron a ese arreglo la semana pasada para evitar una huelga general con un compromiso que contempla primas individuales de hasta 338.000 dólares este año para 78.000 empleados de la división de chips, de un total de 125.000 en el país.

El acuerdo alcanzado a última hora la semana pasada se produjo en medio de un auge mundial de la IA que ha impulsado el negocio de chips de memoria de alto ancho de banda de Samsung, crucial para los centros de datos de esa tecnología.

En virtud del pacto de 10 años, vinculado a ambiciosos objetivos de rendimiento, las bonificaciones anuales ascenderían al 10,5% de las ganancias operativas de la división de chips y se pagarían en acciones, junto con un 1,5% adicional en efectivo.

Samsung registró un aumento de aproximadamente el 750% en sus ganancias operativas del primer trimestre con respecto al año anterior, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares a principios de mayo.

La posibilidad de una huelga había despertado una gran preocupación en Corea del Sur, donde solo Samsung representa alrededor del 12,5% del PIB y los chips de memoria constituyen aproximadamente el 35% de las exportaciones.

Este conflicto laboral también avivó el debate sobre cómo deben distribuirse las ganancias de la IA. Un alto funcionario presidencial planteó incluso la idea de un "dividendo nacional", al argumentar que el excedente de ingresos fiscales relacionados con la IA podría utilizarse para financiar programas de bienestar social.

Qué dijo el gremio tras conseguir el "Bono IA"

"Les informamos de que el acuerdo preliminar del convenio salarial de 2026 ha sido aprobado en la votación", dijo en un comunicado la delegación negociadora conjunta de los dos sindicatos con derecho a voto. Con una participación del 95,5 % entre los 65.593 trabajadores habilitados para votar, 46.142 apoyaron el pacto y 16.474 lo rechazaron en la votación de seis días, según el informe.

"Agradezco al sindicato y a todos los empleados que participaron en las negociaciones con sinceridad, sin soltar hasta el final el hilo del diálogo, sostuvo Yeo Myeong-gu, jefe del equipo de recursos humanos de la división de soluciones para dispositivos (DS) de Samsung Electronics, en la ceremonia de firma celebrada posteriormente, en Yongin, provincia de Gyeonggi.

Por su parte, Choi Seung-ho, jefe del principal sindicato del fabricante de chips, señaló en el evento que pese a que hubo aspectos "que dejaron que desear" en la negociación, considera que se llegó a un "acuerdo significativo" .

El pacto contempla una bonificación especial para la división DS, encargada del negocio de los semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial y sin límite máximo de pago.

El bono especial de la división DS se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung después de impuestos y tendrá una vigencia de diez años, hasta 2035, siempre que se cumplan los objetivos mínimos de beneficio operativo.

Gracias al acuerdo, los empleados de DS podrían recibir este año entre 210 millones y 600 millones de wones en bonificaciones (140.000 a 400.000 dólares), según estimaciones de la agencia local de noticias Yonhap.

Las negociaciones formales comenzaron en diciembre pasado, mientras que la presión aumentó sobre Samsung Electronics después de que su rival SK hynix pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

El acuerdo en Samsung evitó una huelga masiva de 18 días de casi 50.000 empleados, que habría sido la mayor en la historia de la firma y que estuvo a punto de iniciarse la semana pasada.

El Gobierno surcoreano terminó actuando como mediador en las negociaciones ante las preocupaciones por las pérdidas multimillonarias que causaría el paro para la economía nacional y el suministro global de chips.

Por otro lado, persisten tensiones con otro sindicato centrado en empleados de la división DX (móviles, televisores y electrodomésticos), que el martes presentó una solicitud de medidas cautelares para suspender la votación tras denunciar haber sido excluido de la misma.

Asimismo, el resultado reflejó divisiones entre los dos sindicatos con derecho a voto. El sindicato mayoritario, que cuenta con unos 57.000 afiliados y fuerte presencia en el área de semiconductores, apoyó el acuerdo con un 80,6 % de votos favorables, mientras que la otra unión, con poco más de 8.000 votantes habilitados, registró solo un 21,1 % de apoyo.

Los detalles de un acuerdo histórico en Corea del Sur

1. Qué incluye el acuerdo

El punto central del pacto es una nueva bonificación especial para la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial de esa área y sin límite máximo de pago.

El sindicato reclamaba inicialmente reservar el 15 % del beneficio operativo para bonificaciones y eliminar el tope existente, que limitaba los incentivos a un máximo equivalente al 50%.

La bonificación especial de DS se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung después de impuestos. El esquema tendrá una vigencia de 10 años, hasta 2035, siempre que se cumplan objetivos mínimos de beneficio operativo.

El fondo del bono se repartirá en un 40 % de forma común para toda DS, y en un 60 % según las unidades de negocio que la integran.

Gracias al acuerdo, los empleados de DS podrían recibir este año entre 210 millones y 600 millones de wones en bonificaciones (140.000 a 400.000 dólares), según estimaciones de la agencia local de noticias Yonhap.

Uno de los puntos más conflictivos, la bonificación para unidades deficitarias de DS, quedó pactado pero diferido: recibirán el 60 % del porcentaje calculado con el fondo común, aunque la regla empezará a regir a partir de 2027.

El pacto incluye además una subida salarial total del 6,2 % y mejoras en prestaciones sociales, como ayudas por nacimiento de hijos y un programa de préstamos para vivienda.

2. Divisiones internas

Aunque el acuerdo fue aprobado con un 73,7 % de votos a favor y una participación del 95,5 %, el resultado desglosado entre los dos sindicatos con derecho a voto mostró una fuerte discrepancia.

El sindicato mayoritario, que cuenta con unos 57.000 afiliados y fuerte presencia en el área de semiconductores, apoyó el acuerdo con un 80,6 % de votos favorables, mientras que la otra unión, con poco más de 8.000 votantes habilitados, registró solo un 21,1 % de apoyo.

A esas tensiones se suman las acciones legales del sindicato Donghaeng, centrado en empleados de la división DX (móviles, televisores y electrodomésticos), que denunció haber sido excluido de la votación tras abandonar el bloque negociador. La unión solicitó el martes medidas cautelares para suspender la votación y dijo que evaluaba medidas legales adicionales para invalidarla.

La fractura responde en buena medida a la brecha de bonificaciones. Los trabajadores de DX recibirán bonificaciones de unos 6 millones de wones (4.000 dólares), según Yonhap, muy por debajo de los bonos de la división DS.

3. La huelga suspendida

El acuerdo evitó una huelga de 18 días, prevista originalmente del 21 de mayo al 7 de junio, a la que estaban llamados más de 47.000 trabajadores y suspendida la semana pasada a última hora. De haberse producido, habría sido el mayor paro en la historia de Samsung Electronics.

Las negociaciones formales comenzaron en diciembre pasado, mientras que la presión aumentó sobre Samsung Electronics después de que su rival SK hynix pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

Los trabajadores reclamaban una retribución que se ajuste a los beneficios históricos que registra la compañía. El fabricante de chips multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), en comparación interanual, gracias al auge global de la inteligencia artificial (IA).

La disputa salarial escaló considerablemente en abril, cuando entre 34.000 y 39.000 empleados, según la Policía y los organizadores, se manifestaron frente a la sede de la compañía en Pyeongtaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

FUENTE: Clarín con información de AFP y EFE