jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Senado

Milei y Mahiques celebraron la aprobación de los pliegos de jueces, pese a que se incluyó el de Michelli

El presidente de la Nación republicó un mensaje de Juan Bautista Mahiques, en el que le agradecía “la reconstrucción” del Poder Judicial.

Por Agencia NA
image

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado y consideró que siginficó el "inicio de la reconstrucción de la Justicia", pese a que se incluyó el perteneciente a María Verónica Michelli.

Lee además
milei salio a respaldar el retiro del pliego de michelli y profundizo la diferencia con bullrich
En redes sociales

Milei salió a respaldar el retiro del pliego de Michelli y profundizó la diferencia con Bullrich
perrone eligio a su candidato para enfrentar a milei y hablo de sus aspiraciones para 2027
Tiempo streaming

Perrone eligió a su candidato para enfrentar a Milei y habló de sus aspiraciones para 2027

"EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos", escribió Milei en su cuenta de X.

Por su parte, también se manifestó Mahiques, quien le agradeció a Milei "la reconstrucción" del Poder Judicial, e hizo lo propio con la Secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, "por su apoyo constante".

image

El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, "en especial" a la "celeridad" de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron "incansablemente" que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo.

"Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", expresó Mahiques.

También manifestó "un reconocimiento especial" al secretario de Justicia, Santiago Viola, "por su enorme labor y compromiso" para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.

"Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

El mensaje de Sturzenegger para Macri: "Es momento de alinearse detrás de Milei"

Villarruel arremetió contra Bullrich por los pliegos de los jueces: "Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol"

Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno y con apoyo del peronismo: cómo votaron los sanjuaninos

Milei promovió el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Argentina, pero "sin regular"

El Senado postergó el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Senado: el mileismo logró media sanción para el pago a dos fondos buitre

Orrego se llevó el triunfo en Diputados en una sesión que mostró jugadas políticas y fracturas en el peronismo

"Bertie" Benegas Lynch: un heredero de la Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputados aprobo la ley de financiamiento y el gobierno quedo habilitado para gestionar hasta usd 600 millones para obras
Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso
Pasó en febrero

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras
Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Te Puede Interesar

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes
Bajo la lupa

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes

Por Luz Ochoa
Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal
Siniestro vial

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal

Orrego y su vicegobernador de frente. 
La política misma

Orrego se llevó el triunfo en Diputados en una sesión que mostró jugadas políticas y fracturas en el peronismo

Capítulo XLII de Historias del Crimen en Spotify: la noche en que un policía ejecutó a un estudiante en la Plaza de la Joroba
El podcast de Tiempo

Capítulo XLII de "Historias del Crimen" en Spotify: la noche en que un policía ejecutó a un estudiante en la Plaza de la Joroba