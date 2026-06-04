Milei y Mahiques celebraron la aprobación de los pliegos de jueces, pese a que se incluyó el de Michelli

El presidente de la Nación , Javier Milei , celebró junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques , la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado y consideró que siginficó el "inicio de la reconstrucción de la Justicia", pese a que se incluyó el perteneciente a María Verónica Michelli .

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"EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos", escribió Milei en su cuenta de X.

Por su parte, también se manifestó Mahiques, quien le agradeció a Milei "la reconstrucción" del Poder Judicial, e hizo lo propio con la Secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, "por su apoyo constante".

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El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, "en especial" a la "celeridad" de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron "incansablemente" que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo.

"Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", expresó Mahiques.

También manifestó "un reconocimiento especial" al secretario de Justicia, Santiago Viola, "por su enorme labor y compromiso" para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.

"Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país", concluyó.