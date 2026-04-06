Ruta, tormenta y furor: Maccmix revolucionó San Juan con un viaje de "locos"

Lo que comenzó como un viaje más terminó transformándose en una verdadera odisea. Maccmix aterrizó en San Juan y, fiel a su estilo, documentó cada tramo de una travesía marcada por un combo climático tan impredecible como extremo: sol intenso, ráfagas de viento y una tormenta con granizo que puso a prueba su experiencia sobre la moto.

Detrás del personaje está Maciel Díaz, un creador de contenido radicado en Buenos Aires que se volvió referente del motovlog en Argentina. A través de su canal MaccMix MOTOVLOG , construyó una comunidad fiel mostrando la vida urbana desde el manubrio: el tránsito, situaciones cotidianas y encuentros espontáneos que muchas veces se vuelven virales.

Su desembarco en la provincia no pasó desapercibido. A medida que compartía historias y videos en sus redes, seguidores sanjuaninos comenzaron a ubicarlo y salir a su encuentro. Las escenas se repitieron en distintos puntos: saludos, fotos, charlas y hasta firmas de calcos, en un ida y vuelta que refleja el vínculo cercano que logró con su audiencia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El creador, conocido por mostrar la vida desde su moto, se encontró con un combo climático inesperado: calor, ráfagas intensas y hasta caída de granizo en plena ruta. Lejos de frenar, grabó todo y lo convirtió en contenido viral. Pero no estuvo solo: seguidores sanjuaninos lo reconocieron, salieron a buscarlo y coparon cada parada con fotos, saludos y firmas de calcos. Con su clásica Jaca 160 y su estilo cercano, volvió a hacer lo suyo: transformar un viaje en una historia que miles ya están viendo. Más info en @tiempodesanjuan #maccmix #recorrido #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Pero no todo fue calma. En plena ruta, el motovlogger se topó con una tormenta que incluyó caída de granizo, obligándolo a manejar con máxima precaución. Lejos de apagar la cámara, convirtió ese momento en uno de los puntos más impactantes del viaje, mostrando en primera persona las dificultades y sensaciones de conducir en condiciones adversas.

Con su clásica moto —una Jaca 160— y el casco que ya es parte de su identidad, Maccmix también aprovechó para recorrer y mostrar algunos de los paisajes más emblemáticos de San Juan. Entre rutas abiertas, diques y escenarios naturales imponentes, su contenido combinó aventura, riesgo y la belleza característica de la provincia.

Todo quedó registrado en sus plataformas, especialmente en YouTube y TikTok, donde los videos acumulan miles de reproducciones en pocas horas. Una vez más, el creador logró lo que mejor sabe hacer: transformar un simple recorrido en moto en una experiencia atrapante, incluso cuando el clima decide convertir el viaje en una verdadera locura.