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A todo motor

Cronograma del fin de semana para el automovilismo en El Zonda

TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione correrán desde el viernes 10 al domingo 12 de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Es semana de carreras en San Juan y será con la presencia de cuatro categorías nacionales encabezadas por el TC2000 que llega al autódromo El Zonda – Eduardo Copello, escenario de la segunda fecha de la categoría que llegará acompañada del Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione.

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Cronograma del fin de semana

Viernes 10 de abril

16:30 – 15 minutos de práctica libre de Fiat Competizione

16:55 – 15 minutos de práctica libre de Top Race

17:20 – 15 minutos de tanda libre de Fórmula Nacional

17:45 – 15 minutos de práctica libre de TC2000

Sábado 11 de abril

9:00 – 10 minutos Shakedown - Top Race

9:20 – 10 minutos Shakedown TC2000

9:35 – 20 minutos Práctica Libre 1 – Fiat Competizione

10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo A)

10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo B)

10:55 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo A)

11:20 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo B)

11:45 – 25 minutos Práctica libre 1 – Fórmula Nacional

12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo A)

12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo B)

13:05 – 20 minutos Práctica libre 2 – Fiat Competizione

13:35 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo A)

14:00 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo B)

14:25 – 25 minutos Práctica libre 2 – Fórmula Nacional

15:10 – 12 minutos Clasificación – Fiat Competizione

15:27 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo A)

15:40 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo B)

15:53 – 12 minutos Clasificación – Fórmula Nacional

16:15 – 30 minutos Clasificación – Una vuelta lanzada

17:10 – Carrera 1 de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta

Domingo 12 de abril

9:10 – 10 minutos de Warm up – Top Race

9:35 – 10 minutos de Warm up – TC2000

10:10 – Carrera final de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta

10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta

11:45 – Final Top Race – 30 minutos + 1 vuelta

13:05 – Final TC2000 – 35 minutos + 1 vuelta

Será la segunda fecha de la temporada para TC2000, Top Race y Fiat Competizione y la primera del año para la Fórmula Nacional.

Los tickets pueden adquirirse en forma presencial en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención de lunes a sábado de 8 a 23 horas.

Para comprar entradas online, ingrese AQUÍ.

Para ver el Reglamento Particular de la Prueba, ingrese AQUÍ.

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