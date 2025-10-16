Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

El Torneo Regional Amateur 2024-2025 ya tiene todo listo para su arranque. Este domingo se disputará la primera fecha del campeonato que reúne a 333 equipos de todo el país y que pondrá en juego cuatro ascensos al Federal A. Desde el Consejo Federal confirmaron la programación y, en San Juan, habrá acción en cinco canchas.

Por la Zona 8 , el clásico de Media Agua entre Atlético Sarmiento y General Belgrano se jugará desde las 16 , con arbitraje de Cristian Caporale , acompañado por Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo , todos pertenecientes a la Liga de Media Agua. En el mismo grupo, pero a las 16.45 , Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal, con terna de la Liga Caucetera encabezada por Sebastián Castro , junto a Juan Delgado y Santiago Pereyra .

En la Zona 9, Unión de Villa Krause debutará ante Atenas de Pocito desde las 19. El encuentro será dirigido por Enzo Gómez, acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona, mientras que Marquesado tendrá fecha libre.

Por su parte, en la Zona 10, Peñaflor recibirá a Atlético Alianza en San Martín a partir de las 17, con arbitraje de Jorge Albanesi, asistido por Fernando Pereyra y Hernán Araya, terna proveniente de la Liga Calingastina.

El cierre de la jornada será en Puyuta, donde Desamparados enfrentará a Colón Junior desde las 20.30. El árbitro principal será Rubén Fernández, acompañado por Eduardo Prior y Alfredo César, completando así un domingo a pura acción del fútbol sanjuanino.