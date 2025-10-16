jueves 16 de octubre 2025

Fútbol

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

Los representantes locales debutan en el certamen que reúne a 333 clubes de todo el país y otorga cuatro ascensos al Federal A. Marquesado tendrá fecha libre en la primera jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
befunky-collage-8

El Torneo Regional Amateur 2024-2025 ya tiene todo listo para su arranque. Este domingo se disputará la primera fecha del campeonato que reúne a 333 equipos de todo el país y que pondrá en juego cuatro ascensos al Federal A. Desde el Consejo Federal confirmaron la programación y, en San Juan, habrá acción en cinco canchas.

Por la Zona 8, el clásico de Media Agua entre Atlético Sarmiento y General Belgrano se jugará desde las 16, con arbitraje de Cristian Caporale, acompañado por Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo, todos pertenecientes a la Liga de Media Agua. En el mismo grupo, pero a las 16.45, Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal, con terna de la Liga Caucetera encabezada por Sebastián Castro, junto a Juan Delgado y Santiago Pereyra.

En la Zona 9, Unión de Villa Krause debutará ante Atenas de Pocito desde las 19. El encuentro será dirigido por Enzo Gómez, acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona, mientras que Marquesado tendrá fecha libre.

Por su parte, en la Zona 10, Peñaflor recibirá a Atlético Alianza en San Martín a partir de las 17, con arbitraje de Jorge Albanesi, asistido por Fernando Pereyra y Hernán Araya, terna proveniente de la Liga Calingastina.

El cierre de la jornada será en Puyuta, donde Desamparados enfrentará a Colón Junior desde las 20.30. El árbitro principal será Rubén Fernández, acompañado por Eduardo Prior y Alfredo César, completando así un domingo a pura acción del fútbol sanjuanino.

