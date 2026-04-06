Cerca de la gloria: UPCN le volvió a ganar a Ciudad y puede definir el título en San Juan

UPCN San Juan Vóley dio otro paso firme en la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina al vencer nuevamente de visitante a Ciudad Vóley, esta vez por 3-0, y adelantarse 2-0 en la definición. En el estadio de Ciudad, el conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 25-19, 25-21 y 25-21, y ahora tendrá la posibilidad de definir el campeonato en casa.

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El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró un rendimiento sólido tanto en lo colectivo como en lo individual. Con un juego consistente en ataque, presión desde el saque y firmeza en el bloqueo, UPCN controló el desarrollo del partido y se quedó con una contundente victoria en condición de visitante.

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El máximo anotador del encuentro fue el punta Leon Meier, quien aportó 14 puntos en otra actuación destacada.

Con este resultado, UPCN quedó a un triunfo del título número 10 de LVA y buscará cerrar la serie en San Juan. El tercer partido se disputará el sábado 11 de abril, desde las 20, en el estadio de UPCN. En caso de ser necesario un cuarto juego, será el lunes 13 de abril, también en condición de local.

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Síntesis

Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Juan Manuel Mangini, Lisandro Zanotti, José Cejas, Vinicius Da Silva, Nicolás Uriarte.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.

Parciales: 25-19, 25-21 y 25-21

Estadio: Ciudad de Buenos Aires