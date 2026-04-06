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En el programa de Yayo le rindieron homenaje a la Selección de Hockey sobre Patines: "San Juan es la cuna de oro"

"La Gambeta" en streaming le dedicó un momento a los campeones de la Copa de las Naciones, destacando el aporte sanjuanino en el triunfo histórico frente a Italia. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
YAyo

El programa La Gambeta, conducido por Yayo, Pichu Straneo, Martín Vázquez y Luis Rubio. Tras el histórico triunfo de la Selección Argentina de Hockey sobre Patines en Montreux, donde se consagró campeona de la Copa de las Naciones al vencer 2-0 en la final, el elenco decidió dedicar el programa a los bicampeones del mundo. "San Juan es la cuna de oro", dijo.

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"Le vamos a dedicar el programa a la selección nacional de hockey sobre patines que ayer salió campeón del mundo, y se lo vamos a dedicar a San Juan, que son la cuna de oro de este deporte", afirmó Yayo tomando la posta del show.

Con un tono divertido y cercano, el prgrama de streaming La Gambeta destacó el equilibrio entre juventud y experiencia que permitió al equipo dirigido por José Luis Páez alcanzar su quinto título en Montreux, consolidando el dominio argentino en suelo europeo.

El video:

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