El programa La Gambeta, conducido por Yayo, Pichu Straneo, Martín Vázquez y Luis Rubio. Tras el histórico triunfo de la Selección Argentina de Hockey sobre Patines en Montreux, donde se consagró campeona de la Copa de las Naciones al vencer 2-0 en la final, el elenco decidió dedicar el programa a los bicampeones del mundo. "San Juan es la cuna de oro", dijo.

"Le vamos a dedicar el programa a la selección nacional de hockey sobre patines que ayer salió campeón del mundo, y se lo vamos a dedicar a San Juan, que son la cuna de oro de este deporte", afirmó Yayo tomando la posta del show.

Con un tono divertido y cercano, el prgrama de streaming La Gambeta destacó el equilibrio entre juventud y experiencia que permitió al equipo dirigido por José Luis Páez alcanzar su quinto título en Montreux, consolidando el dominio argentino en suelo europeo. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041267054292947322&partner=&hide_thread=false En el programa de Yayo le rindieron homenaje a la Selección de Hockey sobre Patines: "San Juan es la cuna de oro"



Video gentileza: La Gambeta pic.twitter.com/JLv3wuwU5T — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 6, 2026

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