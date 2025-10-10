Leandro Basan es nuevo refuerzo de Sportivo Desamparados para el Regional Amateur

Sportivo Desamparados continúa trabajando en la conformación del plantel que disputará el Torneo Regional Amateur 2025/26, y en ese camino sumó una nueva incorporación: Leandro Basan, quien se convierte en uno de los refuerzos para encarar la próxima temporada con el objetivo claro de ser protagonistas.

Un respiro Festejos verdinegros: la intimidad del vestuario tras el triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

Video La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

El delantero llega con la ilusión de aportar experiencia, goles y compromiso al equipo dirigido por Martín Preziosa, que ya comenzó la pretemporada con la mira puesta en el ascenso.

image

“Con su llegada, seguimos reforzando el plantel con el objetivo de pelear cada partido y dejar al club en lo más alto”, destacaron desde la institución verdiblanca, a través de sus canales oficiales.

El mensaje fue acompañado por una cálida bienvenida: “¡Bienvenido, Leandro! Ya empezamos a escribir una nueva página en esta historia”