viernes 10 de octubre 2025

Con miras al futuro

Leandro Basan es nuevo refuerzo de Sportivo Desamparados para el Regional Amateur

El delantero se suma al plantel víbora de cara al Torneo Regional Amateur 2025/26. Con su incorporación, el club sigue apostando a un equipo competitivo para luchar por el ascenso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-10 at 6.59.05 PM

Sportivo Desamparados continúa trabajando en la conformación del plantel que disputará el Torneo Regional Amateur 2025/26, y en ese camino sumó una nueva incorporación: Leandro Basan, quien se convierte en uno de los refuerzos para encarar la próxima temporada con el objetivo claro de ser protagonistas.

El delantero llega con la ilusión de aportar experiencia, goles y compromiso al equipo dirigido por Martín Preziosa, que ya comenzó la pretemporada con la mira puesta en el ascenso.

image

“Con su llegada, seguimos reforzando el plantel con el objetivo de pelear cada partido y dejar al club en lo más alto”, destacaron desde la institución verdiblanca, a través de sus canales oficiales.

El mensaje fue acompañado por una cálida bienvenida: “¡Bienvenido, Leandro! Ya empezamos a escribir una nueva página en esta historia”

