Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón

Matías Borgogno (9): Figura. El arquero fue clave para mantener el resultado. Atajó disparos peligrosos de Herazo y Cerutti, especialmente en la segunda mitad. Su seguridad le permitió al equipo aguantar los últimos minutos.
El arquero fue fundamental con atajadas claves y el González marcó el gol que valió los tres puntos en el Nuevo Gasómetro. El análisis y puntaje del Verdinegro.
Tijanovich (7): Cumplió un trabajo sucio en el mediocampo, corrió mucho y presionó constantemente. No se destacó ofensivamente, pero su tarea defensiva fue necesaria para equilibrar el equipo.
Tomás Lecanda (6): Correcto en la marca y firme en los cruces, aunque siempre al límite. Se ganó una amarilla fácil y llegó tarde a algunas jugadas. De igual modo, mostró personalidad y ayudó a sostener la defensa cuando San Lorenzo buscó empatar.
Recalde (6): Sólido en la zaga, aunque por momentos tuvo problemas de orden defensivo con Romaña, lo que generó alguna preocupación. Fue clave para cerrar espacios y dar seguridad al último bloque.
Lucas Diarte (5): Cumplió en la marca, pero con algunas dificultades al salir jugando, como le viene pasando en los últimos partidos. Fue reemplazado en el complemento por Matías Orihuela.
Jaurena (7): Activo y preciso en la pelota parada. Su centro fue fundamental para el gol de Diego González. Buen despliegue y visión de juego en la mitad de cancha.
Diego González (9): Héroe de la noche. Marcó el único gol del partido y lo dedicó a Miguel Ángel Russo. Mostró carácter, entrega y liderazgo dentro del campo.
Tomás Fernández (5): No cumplió con la expectativas en la contención y distribución desde el mediocampo, y el equipo sufrió algunos problemas de traslado de juego por momentos. No generó profundidad.
Sebastián González (6): Salió temprano del ST, cumplió la tarea de presionar y dar equilibrio, pero sin incidencia ofensiva destacable.
Ignacio Maestro Puch (5): Por momentos se perdió en la presión. No desentonó, pero tampoco tuvo protagonismo.
*Cáseres: Entró por Diego González para darle aire al equipo y reforzar la defensa en los minutos finales.
*Salle: Ingresó para oxigenar la parte ofensiva, corrió mucho y buscó siempre lastimar.
*Orihuela: Reemplazó a Diarte.
*Cavallaro: Entró para aportar frescura y movilidad, robó algunas pelotas importantes y estuvo cerca de generar peligro.
*Barrera: El sanjuanino otra vez ingresó desde el banco y tuvo un gran impacto: generó la falta que derivó en el gol de González. Buen partido y nuevamente pide titularidad por su desempeño constante.
*Ingresaron en el complemento