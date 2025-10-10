viernes 10 de octubre 2025

Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón

El arquero fue fundamental con atajadas claves y el González marcó el gol que valió los tres puntos en el Nuevo Gasómetro. El análisis y puntaje del Verdinegro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Borgogno (9): Figura. El arquero fue clave para mantener el resultado. Atajó disparos peligrosos de Herazo y Cerutti, especialmente en la segunda mitad. Su seguridad le permitió al equipo aguantar los últimos minutos.

se enciende la ilusion en el pueblo viejo: san martin dio el golpe en el nuevo gasometro y suena con quedarse en primera
Desahogo verdinegro

Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera
silencio y aplausos: el emotivo homenaje a miguel angel russo en la previa de san martin-san lorenzo
Video

Silencio y aplausos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa de San Martín-San Lorenzo

Tijanovich (7): Cumplió un trabajo sucio en el mediocampo, corrió mucho y presionó constantemente. No se destacó ofensivamente, pero su tarea defensiva fue necesaria para equilibrar el equipo.

Tomás Lecanda (6): Correcto en la marca y firme en los cruces, aunque siempre al límite. Se ganó una amarilla fácil y llegó tarde a algunas jugadas. De igual modo, mostró personalidad y ayudó a sostener la defensa cuando San Lorenzo buscó empatar.

Recalde (6): Sólido en la zaga, aunque por momentos tuvo problemas de orden defensivo con Romaña, lo que generó alguna preocupación. Fue clave para cerrar espacios y dar seguridad al último bloque.

Lucas Diarte (5): Cumplió en la marca, pero con algunas dificultades al salir jugando, como le viene pasando en los últimos partidos. Fue reemplazado en el complemento por Matías Orihuela.

Jaurena (7): Activo y preciso en la pelota parada. Su centro fue fundamental para el gol de Diego González. Buen despliegue y visión de juego en la mitad de cancha.

Diego González (9): Héroe de la noche. Marcó el único gol del partido y lo dedicó a Miguel Ángel Russo. Mostró carácter, entrega y liderazgo dentro del campo.

Tomás Fernández (5): No cumplió con la expectativas en la contención y distribución desde el mediocampo, y el equipo sufrió algunos problemas de traslado de juego por momentos. No generó profundidad.

Sebastián González (6): Salió temprano del ST, cumplió la tarea de presionar y dar equilibrio, pero sin incidencia ofensiva destacable.

Ignacio Maestro Puch (5): Por momentos se perdió en la presión. No desentonó, pero tampoco tuvo protagonismo.

*Cáseres: Entró por Diego González para darle aire al equipo y reforzar la defensa en los minutos finales.

*Salle: Ingresó para oxigenar la parte ofensiva, corrió mucho y buscó siempre lastimar.

*Orihuela: Reemplazó a Diarte.

*Cavallaro: Entró para aportar frescura y movilidad, robó algunas pelotas importantes y estuvo cerca de generar peligro.

*Barrera: El sanjuanino otra vez ingresó desde el banco y tuvo un gran impacto: generó la falta que derivó en el gol de González. Buen partido y nuevamente pide titularidad por su desempeño constante.

*Ingresaron en el complemento

