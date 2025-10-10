sábado 11 de octubre 2025

SMN

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso

Las temperaturas oscilarán entre los 11° y los 28°, mientras que los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h en algunas zonas de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este Sábado 11 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan que San Juan vivirá un dia con condiciones mayormente estables y cielo despejado en toda la provincia. Se espera que las temperaturas mínimas se ubiquen alrededor de los 11°, mientras que la máxima alcanzará los 28° en la capital y alrededores, favoreciendo una jornada templada a calurosa en el mediodía y la tarde.

En cuanto al viento será un factor a tener en cuenta, ya que soplará con velocidades moderadas a fuertes provenientes del sector norte y noreste, generando ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 km/h, especialmente en los departamentos del este y sur provincial. Esto podría aumentar la sensación térmica y provocar mayor resequedad ambiental.

El pronóstico indica ausencia de precipitaciones, por lo que se prevé un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las ráfagas y la exposición solar durante las horas centrales del día.

San Juan vivirá un sábado soleado, cálido y con viento, con condiciones estables que permitirán disfrutar del fin de semana, pero sin descuidar la hidratación y la protección frente al sol.

