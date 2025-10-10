San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso

Este Sábado 11 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan que San Juan vivirá un dia con condiciones mayormente estables y cielo despejado en toda la provincia. Se espera que las temperaturas mínimas se ubiquen alrededor de los 11°, mientras que la máxima alcanzará los 28° en la capital y alrededores, favoreciendo una jornada templada a calurosa en el mediodía y la tarde.

En cuanto al viento será un factor a tener en cuenta, ya que soplará con velocidades moderadas a fuertes provenientes del sector norte y noreste, generando ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 km/h, especialmente en los departamentos del este y sur provincial. Esto podría aumentar la sensación térmica y provocar mayor resequedad ambiental.

El pronóstico indica ausencia de precipitaciones, por lo que se prevé un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las ráfagas y la exposición solar durante las horas centrales del día.

San Juan vivirá un sábado soleado, cálido y con viento, con condiciones estables que permitirán disfrutar del fin de semana, pero sin descuidar la hidratación y la protección frente al sol.