El llanto del "Pulpo": gol, dedicatoria especial para Miguel Ángel Russo y un mensaje de esperanza para todo Concepción

En un partido que parecía terminar sin emociones, Diego “Pulpo” González rompió el cero y se convirtió en el héroe de San Martín en el Nuevo Gasómetro . Tras un centro casi frontal, el mediocampista se posicionó solo en el área y conectó un cabezazo que llevó la pelota al fondo de la red. Fue el gol del triunfo ante San Lorenzo, pero también un instante cargado de sentimientos.

Al festejar, González no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló, miró al cielo y tocó su corazón, dedicando el tanto a Miguel Ángel Russo , su entrenador en Boca durante 2020 y 2021, y a quien siempre recordó con respeto y cariño. “Para vos, Miguel”, repetía, mientras la emoción se apoderaba de la cancha y, seguramente, de todo Concepción.

Tras el partido, el mediocampista compartió sus sensaciones: “Feliz de poder ayudar al equipo, feliz de darle una alegría a todo San Juan. Vinimos atravesando momentos duros y la gente siempre acompañó, más que para nosotros, para ellos. Triunfo ante un gran rival, cancha difícil. Próximo partido, otra alegría en casa”.

González también dejó un mensaje de optimismo inspirado en Russo: “Yo le digo a los chicos, tratemos de no pensar en los promedios. Aprendí de alguien que ya no está, el lado positivo, el camino hacia adelante y no pensar en lo que pueda pasar, en lo malo… Miguel Russo, grande. No pude ir al velorio, estaba concentrando. Este pequeño homenaje para él, me acordé de él en el festejo. Me aconsejó mucho, me habló mucho. Llegué a Boca de la mano de Román y de la suya, que levantó el pulgar. Me dijo que siempre era un luchador. Lo voy a llevar siempre en mi corazón”.