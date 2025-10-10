La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

Mientras el mundo del fútbol continúa velando y despidiendo a Miguel Ángel Russo, este viernes Tigre visita Newell’s en uno de los partidos más emotivos: en el Matador juega Ignacio Russo, hijo del recientemente fallecido DT.
Nacho Russo, que juega en Tigre, convirtió ante Newell´s, minutos después de que todo el estadio enmudeciera en homenaje a su padre, recientemente fallecido.
A la emoción que se vio en la antesala del partido, con un minuto de silencio y un afectuoso saludo a “Nacho” Russo, se le sumó un aditivo especial: el hijo de Miguel anotó el primer gol del partido.
Lo hizo a los 22 de la primera etapa, con el que Tigre se adelantó en el marcador.
En la previa del encuentro se realizó un minuto de silencio por el entrenador, ídolo en Rosario Central, y junto a sus compañeros “Nacho” Russo se quebró en llanto recordando a su padre.
También antes del encuentro, todo el plantel de Newell’s lo abrazó y le hizo llegar sus condolencias por la pérdida.