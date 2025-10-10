viernes 10 de octubre 2025

Video

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

Nacho Russo, que juega en Tigre, convirtió ante Newell´s, minutos después de que todo el estadio enmudeciera en homenaje a su padre, recientemente fallecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras el mundo del fútbol continúa velando y despidiendo a Miguel Ángel Russo, este viernes Tigre visita Newell’s en uno de los partidos más emotivos: en el Matador juega Ignacio Russo, hijo del recientemente fallecido DT.

A la emoción que se vio en la antesala del partido, con un minuto de silencio y un afectuoso saludo a “Nacho” Russo, se le sumó un aditivo especial: el hijo de Miguel anotó el primer gol del partido.

Lo hizo a los 22 de la primera etapa, con el que Tigre se adelantó en el marcador.

Embed - Dale Boca Eh on Instagram: " EL GOL DE NACHO RUSSO, HIJO DE MIGUELO, VS. NEWELL´S @scespn"
View this post on Instagram

A post shared by Dale Boca Eh (@dalebocaeh)

En la previa del encuentro se realizó un minuto de silencio por el entrenador, ídolo en Rosario Central, y junto a sus compañeros “Nacho” Russo se quebró en llanto recordando a su padre.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: "EMOCIÓN A FLOR DE PIEL: Nacho Russo, conmovido en el minuto de silencio por la muerte de su padre en la previa de Newell's vs. Tigre por la fecha 12 del #TorneoClausura."
View this post on Instagram

A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

También antes del encuentro, todo el plantel de Newell’s lo abrazó y le hizo llegar sus condolencias por la pérdida.

