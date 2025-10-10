viernes 10 de octubre 2025

Este fin de semana

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso

Tras seis años sin actividad, el mítico circuito sanjuanino reabrirá sus puertas este fin de semana para celebrar su 58° aniversario con la presencia del TC2000 y el Zonal Cuyano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
320903928f1a4384bb3de96eff7a442a_L

El autódromo Eduardo Copello volverá a vibrar con el rugir de los motores este 10, 11 y 12 de octubre, cuando reabra sus puertas después de seis años sin actividad. El histórico circuito sanjuanino celebrará su 58° aniversario con una competencia que reunirá al TC2000 y al Zonal Cuyano, marcando el regreso de las carreras al mítico trazado enclavado entre las montañas.

La última vez que “El Zonda” recibió al automovilismo nacional fue el 15 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla se impuso en la final del Súper TC2000. En tanto, el Zonal Cuyano no corría allí desde septiembre de 2017.

En esta nueva edición, 25 pilotos sanjuaninos serán parte del Zonal, distribuidos en cuatro categorías, mientras que el TC2000 no contará con representantes locales. Además, como parte del homenaje al aniversario, Henry Martín —que reside en España— girará con el histórico Ford Escort #58 del equipo YPF Ford Motorsport de Oreste Berta.

Accesos al circuito

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informó cómo serán los accesos durante el fin de semana:

  • Puerta 1: ingreso a Boxes y Sector de Acampe.

  • Puerta 2: acceso a la Tribuna Traverso.

  • Puerta 3: salida de evacuación del Sector de Acampe.

    Las acreditaciones se realizarán en el sector indicado sobre avenida Libertador, mientras que la boletería para el público general estará ubicada en el acceso principal del autódromo.

image
