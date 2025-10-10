viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

El resultado de una prueba clave se dio a conocer en las últimas horas y da un giro rotundo en la causa. Al principio se decía que las llamas fueron accidentales y que las provocó un cortocircuito, pero no fue así. Ahora la Justicia trata de dar con el o los responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio
Lee además
un terrible incendio arraso con varios colectivos en pocito: un cortocircuito en un omnibus habria iniciado las llamas
Impactantes videos

Un terrible incendio arrasó con varios colectivos en Pocito: un cortocircuito en un ómnibus habría iniciado las llamas
colectivos incendiados en pocito: el cortocircuito que inicio las llamas fue en el ultimo omnibus que ingreso
Lo último

Colectivos incendiados en Pocito: el cortocircuito que inició las llamas fue en el último ómnibus que ingresó

Se realizó una pericia en el interior de esta empresa para determinar qué lo provocó y finalmente se dio a conocer que fue intencional. Eso quiere decir que alguien lo provocó y acabó con 7 colectivos que utilizaban mucho las escuelas de fútbol y trabajadores golondrinas; expresaron fuentes Judiciales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un voraz incendio acabó con gran cantidad de colectivos en Pocito, precisamente en Villa Huarpe, a metros de Ruta 40. La primera información sobre el hecho se sabe que habría iniciado por un cortocircuito en uno de los ómnibus. Se sabe que inició minutos antes de la medianoche. Esa fue la primera información de Bomberos, de igual manera se hará una nueva requisa para confirmar esta situación. Más detalles en @tiempodesanjuan #incendio #ruta40"

Ante esta noticia, ahora la pregunta de las pesquisas es ¿quién lo provocó? Desde UFI Genérica informaron que se han entrevistado a muchas personas con el fin de saber si hay un trasfondo en toda esta situación, si hay algo raro o simplemente, confirmar quién lo hizo y por qué.

Fuentes del caso determinaron que se han escuchado muchos testimonios, dieron algunas teorías y ninguna dio una pista clave o que se ponga la sospecha contra alguien en particular.

El misterio es grande, ya que se han hecho otras pericias que pueden ayudar a los investigadores. Los resultados todavía están a la espera y durante ese tiempo, el presunto autor sigue libre.

image

La empresa bajo el nombre Nacho, no presta su servicio a la Red Tulum y es privada. Desde la justicia expresaron que hace trabajos particulares, y los que más lo utilizan son escuelas de fútbol o empresas para trasladar a los operarios.

Cuando la noticia se dio a conocer, a las horas se confirmó que uno de los choferes había dejado hace poco uno de los colectivos en este depósito, ubicado por calle Independencia en Villa Huarpe, Pocito. A las horas, el incendio comenzó y arrasó con siete colectivos, una pérdida material y monetaria muy grande.

Diferentes dotaciones de Bomberos trabajaron en la zona durante varias horas, las llamas se sofocaron y la situación se controló en tiempo récord. La autoridades estuvieron por mucho tiempo en alerta ya que la empresa queda ubicada en medio de un barrio muy poblado y de una conocida empresa de ropa que tiene como logo a un cocodrilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1964672121034228080?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964672121034228080%7Ctwgr%5E32fe059fceebd4aa61ea7d4e58dfeafb94ef5e5e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fun-terrible-incendio-arraso-varios-colectivos-pocito-un-cortocircuito-un-omnibus-habria-iniciado-las-llamas-n410905&partner=&hide_thread=false

El caso sigue con autor NN y ahora se encuentra en estudio de la UFI Genérica para establecer quién fue el autor.

Temas
Seguí leyendo

La Red Tulum amplía la cobertura del recorrido de una de sus líneas de colectivos

Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Ofrecía un iPhone robado en Facebook y terminó perdiéndolo todo: operativo sorpresa en Caucete

Cayó "el Liebre" en Santa Lucía: el delincuente tenía pedido de captura por tentativa de robo

Atacan a las trompadas a un joven en el centro sanjuanino para arrebatarle el celular y lo mandan al hospital

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

El registro del escape exprés de "Pequeño J" del país y el seguimiento del auto ligado al triple femicidio de Florencio Varela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reves para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Vecinos de Chimbas denuncian que motociclistas corren picadas en las calles internas de un barrio.
Video

Peligro en medio de un barrio sanjuanino: motociclistas corren picadas en plena tarde-noche

Te Puede Interesar

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí
Cuenta regresiva

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: "Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí"

María Corina Machado, la venezolana que ganó el premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia
Reconocimiento

María Corina Machado, la venezolana que ganó el premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia