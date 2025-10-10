Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Un giro radical tuvo la investigación por el incendio en la flota de colectivos de la empresa “Nacho”, ubicado en Villa Huarpe en Pocito . Hecho ocurrido entre las últimas horas del sábado 6 de septiembre y las primeras del 7. Desde un principio se habló que las llamas se iniciaron por el cortocircuito en uno de los ómnibus y que se propagó a los otros que estaban en las cercanías. Pero esta teoría fue descartada de raíz por la pericia de Bomberos.

Lo último Colectivos incendiados en Pocito: el cortocircuito que inició las llamas fue en el último ómnibus que ingresó

Impactantes videos Un terrible incendio arrasó con varios colectivos en Pocito: un cortocircuito en un ómnibus habría iniciado las llamas

Se realizó una pericia en el interior de esta empresa para determinar qué lo provocó y finalmente se dio a conocer que fue intencional. Eso quiere decir que alguien lo provocó y acabó con 7 colectivos que utilizaban mucho las escuelas de fútbol y trabajadores golondrinas; expresaron fuentes Judiciales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un voraz incendio acabó con gran cantidad de colectivos en Pocito, precisamente en Villa Huarpe, a metros de Ruta 40. La primera información sobre el hecho se sabe que habría iniciado por un cortocircuito en uno de los ómnibus. Se sabe que inició minutos antes de la medianoche. Esa fue la primera información de Bomberos, de igual manera se hará una nueva requisa para confirmar esta situación. Más detalles en @tiempodesanjuan #incendio #ruta40" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Ante esta noticia, ahora la pregunta de las pesquisas es ¿quién lo provocó? Desde UFI Genérica informaron que se han entrevistado a muchas personas con el fin de saber si hay un trasfondo en toda esta situación, si hay algo raro o simplemente, confirmar quién lo hizo y por qué.

Fuentes del caso determinaron que se han escuchado muchos testimonios, dieron algunas teorías y ninguna dio una pista clave o que se ponga la sospecha contra alguien en particular.

El misterio es grande, ya que se han hecho otras pericias que pueden ayudar a los investigadores. Los resultados todavía están a la espera y durante ese tiempo, el presunto autor sigue libre.

image

La empresa bajo el nombre Nacho, no presta su servicio a la Red Tulum y es privada. Desde la justicia expresaron que hace trabajos particulares, y los que más lo utilizan son escuelas de fútbol o empresas para trasladar a los operarios.

Cuando la noticia se dio a conocer, a las horas se confirmó que uno de los choferes había dejado hace poco uno de los colectivos en este depósito, ubicado por calle Independencia en Villa Huarpe, Pocito. A las horas, el incendio comenzó y arrasó con siete colectivos, una pérdida material y monetaria muy grande.

Diferentes dotaciones de Bomberos trabajaron en la zona durante varias horas, las llamas se sofocaron y la situación se controló en tiempo récord. La autoridades estuvieron por mucho tiempo en alerta ya que la empresa queda ubicada en medio de un barrio muy poblado y de una conocida empresa de ropa que tiene como logo a un cocodrilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1964672121034228080?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964672121034228080%7Ctwgr%5E32fe059fceebd4aa61ea7d4e58dfeafb94ef5e5e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fun-terrible-incendio-arraso-varios-colectivos-pocito-un-cortocircuito-un-omnibus-habria-iniciado-las-llamas-n410905&partner=&hide_thread=false Voraz incendio en Pocito: una flota de colectivos fue arrasada 1/3

Video cortesía: Bomberos pic.twitter.com/fBh5V6ifP3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 7, 2025

El caso sigue con autor NN y ahora se encuentra en estudio de la UFI Genérica para establecer quién fue el autor.