lunes 8 de septiembre 2025

Colectivos incendiados en Pocito: el cortocircuito que inició las llamas fue en el último ómnibus que ingresó

Un total de siete movilidades se quemaron en el interior de esta propiedad ubicada en el interior de Villa Huarpe. No hubo heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 09.58.38
Ahora se dio a conocer que el cortocircuito fue en el último colectivo que ingresó el sábado por la noche. El incendio se propagó rápidamente y lamentablemente acabó con siete ómnibus.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un voraz incendio acabó con gran cantidad de colectivos en Pocito, precisamente en Villa Huarpe, a metros de Ruta 40. La primera información sobre el hecho se sabe que habría iniciado por un cortocircuito en uno de los ómnibus. Se sabe que inició minutos antes de la medianoche. Esa fue la primera información de Bomberos, de igual manera se hará una nueva requisa para confirmar esta situación. Más detalles en @tiempodesanjuan #incendio #ruta40"

La empresa bajo el nombre Nacho, no presta su servicio a la Red Tulum y es privada. Desde la justicia expresaron que hace trabajos particulares, y los que más lo utilizan son escuelas de fútbol o empresas para trasladar a los operarios.

No hay heridos. Se desconoce si este lugar tenía un sereno.

La principal tarea de los Bomberos fue que el incendio no se propague ya que fue en una zona residencial. A los alrededores vivía gente y se encontraba una conocida fábrica de vestimenta. Un total de siete dotaciones llegaron al lugar y sofocaron las llamas.

Este lugar está ubicado en calle Independencia, ubicado en el interior de Villa Huarpe en Pocito. Aquí una foto del lugar en imagen satelital:

WhatsApp Image 2025-09-07 at 09.54.55

