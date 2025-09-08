Colectivos incendiados en Pocito: el cortocircuito que inició las llamas fue en el último ómnibus que ingresó

Se dieron a conocer más detalles del voraz incendio que acabó con una flota de siete colectivos en Pocito. La pericia de Bomberos todavía no está, pero los peritos informaron que el incendio se inició en uno de los colectivos.

Ahora se dio a conocer que el cortocircuito fue en el último colectivo que ingresó el sábado por la noche . El incendio se propagó rápidamente y lamentablemente acabó con siete ómnibus.

La empresa bajo el nombre Nacho, no presta su servicio a la Red Tulum y es privada. Desde la justicia expresaron que hace trabajos particulares, y los que más lo utilizan son escuelas de fútbol o empresas para trasladar a los operarios.

No hay heridos. Se desconoce si este lugar tenía un sereno.

La principal tarea de los Bomberos fue que el incendio no se propague ya que fue en una zona residencial. A los alrededores vivía gente y se encontraba una conocida fábrica de vestimenta. Un total de siete dotaciones llegaron al lugar y sofocaron las llamas.

Este lugar está ubicado en calle Independencia, ubicado en el interior de Villa Huarpe en Pocito. Aquí una foto del lugar en imagen satelital: