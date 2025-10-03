La Red Tulum amplía la cobertura del recorrido de una de sus líneas de colectivos

Este viernes, la Dirección de Coordinación de RedTulum, perteneciente al Ministerio de Gobierno, informó la modificación de varios tramos del recorrido habitual de la línea 10, en base a lo planteado por ciudadanos de la zona Pocito Norte, con el objetivo de mejorar la cobertura en puntos clave de la población como escuelas, plazas, iglesias y clínicas.
El trabajo de la Dirección se concretó a través de análisis de los puntos de importancia para la población, tales como hospitales, municipios y zonas comerciales, estableciendo jerarquías de calles para optimizar el desplazamiento de colectivos que favorezcan el movimiento de las personas.
El cambio del recorrido de la línea 10 se hará efectivo desde el día 6 de octubre, con un plazo de prueba de 30 días para constatar el cumplimiento de los objetivos y estudiar posibles mejoras.
La modificación sobre la línea 10 establecerá al recorrido de la siguiente manera:
Ida: desde Villa Krause hacia Rivadavia por Calle Agustín Gómez, Vidart, San Francisco, Hipólito Yrigoyen, recorrido habitual.
Vuelta: desde Rivadavia hacia Villa Krause por calle Hipólito Yrigoyen, San Francisco, Vidart, Agustín Gómez, recorrido habitual.