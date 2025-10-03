viernes 3 de octubre 2025

Para tener en cuenta

La Red Tulum amplía la cobertura del recorrido de una de sus líneas de colectivos

La medida fue definida por la Dirección de Tránsito y Transporte teniendo en cuenta las sugerencias de los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.

La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.

Este viernes, la Dirección de Coordinación de RedTulum, perteneciente al Ministerio de Gobierno, informó la modificación de varios tramos del recorrido habitual de la línea 10, en base a lo planteado por ciudadanos de la zona Pocito Norte, con el objetivo de mejorar la cobertura en puntos clave de la población como escuelas, plazas, iglesias y clínicas.

El trabajo de la Dirección se concretó a través de análisis de los puntos de importancia para la población, tales como hospitales, municipios y zonas comerciales, estableciendo jerarquías de calles para optimizar el desplazamiento de colectivos que favorezcan el movimiento de las personas.

El cambio del recorrido de la línea 10 se hará efectivo desde el día 6 de octubre, con un plazo de prueba de 30 días para constatar el cumplimiento de los objetivos y estudiar posibles mejoras.

image

La modificación sobre la línea 10 establecerá al recorrido de la siguiente manera:

Ida: desde Villa Krause hacia Rivadavia por Calle Agustín Gómez, Vidart, San Francisco, Hipólito Yrigoyen, recorrido habitual.

Vuelta: desde Rivadavia hacia Villa Krause por calle Hipólito Yrigoyen, San Francisco, Vidart, Agustín Gómez, recorrido habitual.

