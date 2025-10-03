viernes 3 de octubre 2025

Una guerra sin fin

"El Zonda, ¿es de Mendoza o de San Juan?": en la provincia vecina abrieron el debate y hasta ¡buscan cambiar el nombre del viento!

Un mendocino subió a Tiktok un video que levantó más polvareda que las ráfagas del propio viento. Tras la publicación, en la provincia vecina hablaron al respecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video de TikTok encendió una polémica que ya venía flotando en charlas de sobremesa y ahora explotó en las redes: ¿el viento Zonda es mendocino o sanjuanino? El usuario mendocino jackut24 publicó un clip que ya acumula cientos de reacciones y comentarios, donde intenta “aclarar con ciencia” el origen y la verdadera identidad de este fenómeno tan característico de Cuyo.

El joven explica que el Zonda no pertenece a una sola provincia, sino que es un viento regional del oeste argentino que afecta especialmente a San Juan y Mendoza, aunque también se hace sentir en La Rioja y zonas vecinas. Se trata de un viento seco, caliente y en ráfagas intensas que baja de la cordillera, capaz de empujar el termómetro hasta los 40 grados en pocas horas y levantar polvo en suspensión que complica la visibilidad y la salud respiratoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1974143821467521347&partner=&hide_thread=false

El nombre del viento tiene raíces sanjuaninas: proviene de la Quebrada de Zonda, en la provincia de San Juan, y a su vez se vincula con un término huarpe que significa “cielo alto”. Además, San Juan cuenta con un departamento llamado Zonda, lo que refuerza el sentido de pertenencia.

En territorio mendocino, el Zonda sopla con frecuencia y deja huella en la vida cotidiana: es parte del clima local, golpea fuerte y seco, y las bodegas lo monitorean porque puede tanto dañar brotes como reducir hongos gracias a su sequedad. En ese sentido, los mendocinos lo sienten tan suyo como los sanjuaninos.

Los especialistas señalan que, en realidad, el Zonda es de toda la región andina de Cuyo. Su origen está ligado a procesos atmosféricos en la cordillera, y aunque cada provincia lo vive a su manera, no existe un dueño exclusivo. Incluso hay relatos huarpes que lo describen como un “castigo de la Pachamama”, una visión que forma parte del acervo cultural compartido.

En los comentarios del video se mezclaron el humor y la pasión: “Propongo que Mendoza le ponga su propio nombre” escribió un usuario, mientras otro respondió con ironía: “Que se los dejen a los sanjuaninos”.

