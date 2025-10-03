La Casa de Sarmiento ahora estará abierta más tiempo: mirá el cronograma de actividades para octubre

La Casa de Sarmiento amplía su horario de visitas y ya programó las actividades de octubre.

En el inicio del mes, el Museo Casa Natal de Sarmiento dio a conocer el cronograma de actividades previstas para octubre. Al mismo tiempo, anunció un cambio en el horario de recepción de visitas: ahora estará abierta más tiempo.

En cuanto al horario de visitas, indicaron que la casa del prócer se podrá recorrer los lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 20. En tanto que, los días sábados, domingos y feriados, el museo abrirá sus puertas de 10 a 18. Cabe recordar que el ingreso al museo tiene entrada libre y gratuita.

Una a una, las actividades de octubre en la Casa de Sarmieto

* Lunes y miércoles de octubre - 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

18:30: Clases de folklore para adultos mayores

Casa Natal de Sarmiento invita a personas adultas mayores para sumarse a esta propuesta de danza folklórica que celebra el encuentro, la tradición y el movimiento.

* Jueves de octubre - 2, 9, 16, 23 y 30

16: Habla el Monumento - Visita guiada

Una propuesta especial que recorre la muestra temporaria “La Casa cuenta su Historia. Sus patios”, para conocer en profundidad el valor patrimonial del museo y las transformaciones del sitio histórico a lo largo del tiempo.

* 3, 17 y 31 de octubre

9:30: Circuito Turístico Cultural “Caminos de la Educación”

Un paseo guiado a pie por los hitos históricos sarmientinos ubicados en la zona céntrica de la ciudad. El recorrido incluye los espacios donde Sarmiento dio sus primeros pasos en el mundo de las letras y las instituciones que fundó y promovió como Gobernador de San Juan y Presidente de la Nación.

-Consultas e inscripción: 2646317574.

* 4 de octubre

10:30: Presentación del libro: “Huellas, una novela biográfica de José María de los Ríos”

Casa Natal de Sarmiento invita a la presentación del libro de la profesora Alejandra Villagra, que reconstruye la vida y legado de José María de los Ríos, fundador de Villa Colón, combinando investigación histórica y narrativa novelística.

* Martes de octubre - 7, 14, 21 y 28

17 a 19: Club de Lectura Ratones de Biblioteca en Casa Natal

Club de lectura inclusivo que busca fomentar la lectura, la comunidad y una experiencia inmersiva a través de la literatura.

* 10 de octubre

10:30: Taller lúdico "Lamparitas de Naranja"

Casa Natal de Sarmiento invita a compartir una tarde especial pensada para niños de 8 a 12 años, donde la creatividad y el juego serán protagonistas. A través de una propuesta inspirada en la historia, podrán descubrir cómo elaborar lamparitas con cáscaras de naranja y disfrutar de actividades recreativas que despiertan la imaginación. Cupos limitados, taller arancelado. Consultas e inscripción: 2645608476

* 10 de octubre

Horario de apertura del museo Sarmiento: un Presidente para la historia - Exposición temporánea

Invitamos a redescubrir la obra presidencial de Domingo Faustino Sarmiento a través de una exposición temporaria que recorre sus políticas, avances y desafíos durante su mandato.

* 16 de octubre

18: Conversatorio y exposición: “Un libro dedicado: la amistad entre Procesa Sarmiento y Vicente F. López”

Casa Natal de Sarmiento invita a participar del segundo encuentro del ciclo Compartiendo el patrimonio, que presentará el libro Drawing room scrap book, un obsequio de Vicente F. López a Procesa Sarmiento en 1843, pieza excepcional de la biblioteca del museo.

* 17 de octubre

18:30: Introducción a las finanzas: Ciclo de charlas en Casa Natal

Cuatro encuentros abiertos a la comunidad para aprender sobre finanzas personales, mercado de capitales e inversiones, con el objetivo de acercar herramientas prácticas para la vida cotidiana. Próximas fechas: 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre. Consultas e inscripción: 2645608476

* 18 de octubre

* 24 de octubre

10: Astronomía en Casa Natal

Charlas, talleres y observación solar junto al Complejo Astronómico El Leoncito, en conmemoración de la creación Observatorio Nacional Argentino fundado en Córdoba.

* Por todo el mes

En horario de apertura del museo: Sarmiento, su legado

El museo inaugura una propuesta artística que recupera el valor de la sala 9 con dioramas visibles desde el exterior que evocan los logros del prócer para nuestro país, claves de la obra del maestro. El diorama estará inspirado en la figura del prócer como educador, ya que en este mes se conmemora su Paso a la Inmortalidad el 11 de septiembre, el Día del Maestro en Argentina.

* Por todo el mes

En horario de apertura del museo: exposición temporaria "La Casa cuenta su historia. Sus patios"

Exposición temporaria que invita a recorrer los patios del museo con una nueva perspectiva, explorando su evolución a lo largo del tiempo mediante Realidad Aumentada. Una experiencia interactiva para conectar con la historia del edificio y su contexto.

* Fines de semana del mes

En horario de apertura del museo: Búsqueda del tesoro

Esta es una actividad pensada para que grandes y chicos recorran los espacios de la Casa Natal de Sarmiento de una manera distinta. A través de pistas, objetos y relatos breves, quienes participen irán descubriendo momentos clave de la vida y obra del prócer. ¿Dónde se encuentra el tesoro? Te invitamos a sumarte y descubrirlo vos mismo.

* Fines de Semana del mes

En horario de apertura del museo: Mate y Lectura en el Patio de Parras

Casa Natal de Sarmiento te invita a disfrutar cada fin de semana del nuevo espacio pensado para compartir en familia. Juegos didácticos para grandes y chicos, y la inauguración del rincón matero en el Patio de Parras: un lugar ideal para descansar, charlar y disfrutar. Traé tu equipo de mate y solicitá material de lectura en recepción para sumarte a una propuesta lúdica y amena.