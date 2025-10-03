viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para curiosos

Museo Prieto, el legado de un ingeniero apasionado por Jáchal

La historia de la colección privada que inició Ricardo Prieto en la década de 1960 pero que recién se organizó como museo en agosto de 2001.

Por Viviana Pastor
&nbsp;El Museo Prieto está ubicado en Calle 25 de Mayo, 788, Villa San José de Jáchal. Se puede visitar de 9.30 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 h. Entrada libre y gratuita.

 El Museo Prieto está ubicado en Calle 25 de Mayo, 788, Villa San José de Jáchal. Se puede visitar de 9.30 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 h. Entrada libre y gratuita.

Morteros de piedra enormes, petroglifos que detienen el tiempo, cerámicas, restos óseos, puntas de flecha, collares, son algunos elementos que, entre unas 4.500 piezas, se pueden ver en el Museo Prieto, en Jáchal, una colección privada que inició Ricardo Prieto en la década de 1960 pero que recién se organizó como museo en agosto de 2001.

Lee además
 Hugo Sansone en la década del ’40, cantando en LV5 (Foto Facebook)
Un ícono de San Juan

LV5 Radio Sarmiento: 100 años de historia, 100 años de emociones
Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica
image

“Prieto era un protector de la cultura, un defensor de ese papel preponderante e invalorable que tienen los museos privados en el mundo. Además de un hombre noble, dueño de un señorío cada día menos común, cuyo vacío no podremos llenar”, escribió Luis Eduardo Meglioli en 2010 en Diario de Cuyo. Agregó que su Museo Arqueológico es ejemplo de entrega absoluta a la comunidad para brindar una valiosa colección rigurosamente construida.

image

Marcos Báez, casero y administrador del museo, contó en los tranquilos jardines de la casona familiar donde funciona el museo, que Prieto inició su colección en la década de 1960, cuando recibió esa finca en herencia.

Prieto, que era ingeniero civil en la Ciudad de San Juan, viajaba a Jáchal en verano. “Ahí nace esta pasión. Empezó a recolectar piezas y comienza su preocupación por resguardar lo que juntaba. Le puso mucha pasión, pero la familia no se considera dueña de la colección, sino simplemente tenedores de estos objetos encontrados por Prieto”, contó Báez.

Para dar utilidad a su colección, para la ciencia y para el turismo, Prieto le dio forma al Museo que abrió sus puertas en 2001.

Los elementos que tiene el museo pertenecen a culturas antiguas de la zona, y otras más cercanas. Hay objetos de la cultura Ansilta, Morrillos, Marayes y más actuales como la Angualasto, Aguada, e incluso de la dominación Inca.

image
Petroglifos de antiguos pueblos en la zona.

Petroglifos de antiguos pueblos en la zona.

“Prieto se preocupó en realizar un inventario que incluye cada pieza y de donde se sacó. En un momento quiso ceder la colección a la UNSJ, con la única condición que no se la lleven de Jáchal, finalmente no se dio”, dijo Báez.

En la zona siguen “apareciendo” elementos de culturas antiguas y algunos los llevan al museo con la idea de venderlos, pero la colección está “cerrada”.

Hoy el museo no cobra entrada, aunque si recibe donaciones de quienes así lo deseen. La Municipalidad de Jáchal aporta personal para que permanezca abierto el único museo arqueológico que tiene el departamento.

“Para nosotros es un desafío mantener este lugar en condiciones. Prieto tuvo una visión hace 50 años y por eso esto sigue en pie”, aseguró Báez.

El Museo Prieto está ubicado en Calle 25 de Mayo, 788, Villa San José de Jáchal. Se puede visitar de 9.30 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 h. Entrada libre y gratuita. Contacto: 264 742 0124.

image

(Fuente: Destino San Juan)

Temas
Seguí leyendo

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

"Hoy puedo vivir tranquilo": el conmovedor posteo de un sanjuanino que confesó su orientación sexual

Confirman que la vacunación contra el dengue sigue en San Juan: quiénes deben vacunarse, dónde y cómo

"El Zonda, ¿es de Mendoza o de San Juan?": en la provincia vecina abrieron el debate y hasta ¡buscan cambiar el nombre del viento!

La Red Tulum amplía la cobertura del recorrido de una de sus líneas de colectivos

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La Casa de Sarmiento ahora estará abierta más tiempo: mirá el cronograma de actividades para octubre

La gala solidaria que organizan dos empresarios célebres de San Juan reunió a políticos, emprendedores y dirigentes: mirá quiénes fueron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial continuará desarrollando la campaña de vacunación contra el dengue esta temporada en San Juan.
Salud

Confirman que la vacunación contra el dengue sigue en San Juan: quiénes deben vacunarse, dónde y cómo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan
Sorpresa

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan

Te Puede Interesar

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan
El chapuzón, más cerca

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El “bicho malo” que amenaza a la uva de San Juan como al resto de provincias vitivinícolas. 
Esta semana

San Juan ataca al peor bicho: arranca el combate contra la polilla de la uva con fondos propios, drones y aviones

El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial
Mercado cambiario

El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial

Foto gentileza.
Imágenes sensibles

Afirman que una pareja fue agredida por tres hombres a la salida de un boliche de Capital

La votación en el Senado de la insistencia del financiamiento al Garrahan. Bruno Olivera estuvo entre los 7 libertarios que lo rechazaron.
Argumentos

Cómo justificó el senador libertario sanjuanino su voto contra el financiamiento del Garrahan y de las universidades