viernes 3 de octubre 2025

Gran convocatoria

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional del Sol “Mi tierra querida” entró en cuenta regresiva. Hoy inició el casting de artistas para el espectáculo final y los shows itinerantes con una gran convocatoria y expectativas.

Por Celeste Roco Navea
image

Este viernes el Auditorio Juan Victoria registró desde primera hora un movimiento atípico para el que suele haber durante la semana. Mientras los músicos de la Orquesta Sinfónica alistan los detalles para el concierto de esta noche, un sector del gran edificio estuvo copado de artistas sanjuaninos. El motivo: un nuevo casting de la Fiesta Nacional del Sol.

Embed - Casting FNS

A las 9 de la mañana comenzaron a registrar a los primeros artistas que se pararían luego ante el jurado. Tras una pasada grupal de la coreografía para aclarar dudas, cada grupo tuvo su oportunidad ante el jurado conformado por Julia de Nardi, Marianela Fiol, Matías Tello y Cristian González.

image

Conforme detallaron desde la coordinación del casting, la selección de artistas de danza se extenderá hasta el domingo al mediodía. Posterior a ello, se continuará con la elección de los sanjuaninos que formarán parte de los shows itinerantes correspondientes a otras disciplinas. Para el show central se seleccionarán unos 300 artistas de contemporáneo, folclore entre otras danzas; mientras que para los espectáculos que se llevarán a cabo fuera del Velódromo Vicente Chancay serán ejecutados por unos 80 sanjuaninos del ambiente del teatro, artes circenses, clown, instrumentistas y percusionistas.

image

Entre los sanjuaninos que llegaron hasta el Auditorio, los nervios y las expectativas se percibían a flor de piel. Varios de ellos se habían presentado en más de una oportunidad, mientras que otros era la primera vez que se animaban a buscar un lugar dentro de la Fiesta Nacional del Sol. “Es el sueño de todo artista poder participar”, comentó una de las aspirantes.

image

Cabe recordar que en total se inscribieron 1.104 artistas de diversos rubros, un número mucho más elevado que los sanjuaninos que participaron en la selección durante la edición del 2024. Se estima que entre mediados y fines de la próxima semana se estarán conociendo los artistas elegidos.

image

La Fiesta Nacional del Sol, bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida” se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol
