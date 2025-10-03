En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

En plena primavera, los “telos” de San Juan muestran aumentos respecto a los precios que tenían durante San Valentín -último relevamiento de este diario-, en febrero pasado.

Un “telo” de Avenida de Circunvalación y Conector Sur -Capital- ofrece las dos horas de la habitación clásica en $19.550, la suite en $20.700, la “Master Suite” en $23.000 y la “Hidro Suite” en $25.300. La “Hidromax Suite” vale $28.750 y el penthouse $36.800. Hay descuentos del 15% al pagar con efectivo.

También cuenta con promociones de cuatro horas durante la tarde: la clásica vale $29.900, la suite $32.200, la “Master Suite” $36.000 y la “Hidro Suite” $41.400. La “Hidromax Suite” vale $43.700 y el penthouse $55.200. Las estadías de 12 horas para dormir y desayuno van desde $49.000 para la clásica y de $110.000 el penthouse. En promedio, los precios de este albergue subieron alrededor del 15% respecto a febrero.

Un albergue de calle Pellegrini entre las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador -Rivadavia- ofrece la promoción más barata en $16.000 y la más costosa en $20.000. La “High Class” está en $17.000, el “Taos Room” en $18.000 y la suite en $24.000. Los turnos son por dos horas, y los lunes y martes hay turnos de 3 horas. En promedio, los precios de este albergue aumentaron un 17%.

Por último, un “telo” de Acceso Este y Avenida de Circunvalación, Santa Lucía, tiene una de las ofertas más codiciadas en la “Súper Hidro”, que ahora vale $27.000. La habitación especial está en $17.000, la suite en $18.500 y la “Super Suite” en $22.000. En promedio, los precios de este albergue subieron alrededor del 21%.