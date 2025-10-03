viernes 3 de octubre 2025

Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

En comparación con San Valentín -último relevamiento de este diario-, los aumentos fueron más marcados en los albergues de las "zonas hot". Los precios, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hotel alojamiento telo.jpg
Un “telo” de Avenida de Circunvalación y Conector Sur -Capital- ofrece las dos horas de la habitación clásica en $19.550, la suite en $20.700, la “Master Suite” en $23.000 y la “Hidro Suite” en $25.300. La “Hidromax Suite” vale $28.750 y el penthouse $36.800. Hay descuentos del 15% al pagar con efectivo.

También cuenta con promociones de cuatro horas durante la tarde: la clásica vale $29.900, la suite $32.200, la “Master Suite” $36.000 y la “Hidro Suite” $41.400. La “Hidromax Suite” vale $43.700 y el penthouse $55.200. Las estadías de 12 horas para dormir y desayuno van desde $49.000 para la clásica y de $110.000 el penthouse. En promedio, los precios de este albergue subieron alrededor del 15% respecto a febrero.

Un albergue de calle Pellegrini entre las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador -Rivadavia- ofrece la promoción más barata en $16.000 y la más costosa en $20.000. La “High Class” está en $17.000, el “Taos Room” en $18.000 y la suite en $24.000. Los turnos son por dos horas, y los lunes y martes hay turnos de 3 horas. En promedio, los precios de este albergue aumentaron un 17%.

Por último, un “telo” de Acceso Este y Avenida de Circunvalación, Santa Lucía, tiene una de las ofertas más codiciadas en la “Súper Hidro”, que ahora vale $27.000. La habitación especial está en $17.000, la suite en $18.500 y la “Super Suite” en $22.000. En promedio, los precios de este albergue subieron alrededor del 21%.

