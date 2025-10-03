Vuelos low cost en San Juan: cómo acceder a un importante descuento

En un aporte al turismo local, Flybondi puso en vigencia una promoción del 20% de descuento para usar en la compra de pasajes a través de la web oficial. Este beneficio aplica para vuelos hacia y desde San Juan, para todo el calendario disponible, y podrá utilizarse hasta el 15 de octubre. ¿Cómo se hace? Simplemente en la web de la empresa hay que escribir en el casillero correspondiente a "código promocional" el código FLYSANJUAN y ya queda aplicado el beneficio.

El chapuzón, más cerca ¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Además de dicho descuento, la primera aerolínea low cost de Argentina anunció un importante incremento en sus vuelos de cara a las próxima temporada de verano. En este marco, la ruta San Juan-Buenos Aires pasará de 4 vuelos semanales a 1 vuelo diario entre diciembre y marzo, lo que representa un aumento del 75% respecto a septiembre. Los vuelos ya se encuentran en la web y hay tickets desde $40.999.

Recientemente, Flybondi anunció su plan de crecimiento para la temporada de verano 2025-2026 en la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% respecto al verano pasado. Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves por modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar su oferta de vuelos entre diciembre y marzo.

Con este plan, la aerolínea consolida para el verano una red de 32 rutas nacionales e internacionales. Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi ya transportó a más de 16 millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez en su vida, cumpliendo así con su propósito de democratizar el acceso al avión como medio de transporte.