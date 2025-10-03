Vuelos low cost en San Juan: cómo acceder a un importante descuento

En un aporte al turismo local, Flybondi puso en vigencia una promoción del 20% de descuento para usar en la compra de pasajes a través de la web oficial. Este beneficio aplica para vuelos hacia y desde San Juan, para todo el calendario disponible, y podrá utilizarse hasta el 15 de octubre. ¿Cómo se hace? Simplemente en la web de la empresa hay que escribir en el casillero correspondiente a "código promocional" el código FLYSANJUAN y ya queda aplicado el beneficio.
Además de dicho descuento, la primera aerolínea low cost de Argentina anunció un importante incremento en sus vuelos de cara a las próxima temporada de verano. En este marco, la ruta San Juan-Buenos Aires pasará de 4 vuelos semanales a 1 vuelo diario entre diciembre y marzo, lo que representa un aumento del 75% respecto a septiembre. Los vuelos ya se encuentran en la web y hay tickets desde $40.999.
Recientemente, Flybondi anunció su plan de crecimiento para la temporada de verano 2025-2026 en la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% respecto al verano pasado. Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves por modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar su oferta de vuelos entre diciembre y marzo.
Con este plan, la aerolínea consolida para el verano una red de 32 rutas nacionales e internacionales. Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi ya transportó a más de 16 millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez en su vida, cumpliendo así con su propósito de democratizar el acceso al avión como medio de transporte.